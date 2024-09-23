【重磅快評】連抱怨電價也出征 小丑是綠網民自己

「出征文化」，儼然已成社群網路的新現象。講得好聽，是有相同想法的一群人發揮團結力量；講得難聽，其實就是一種「網路霸凌」。這種情況，尤其常出現在政治立場相對的情況下。不過如果只是闡述政治理念被反對就算了，如今竟然有人連抱怨電價太貴也遭出征、抵制，就太超過了。

事件的起因，是一名在台南、高雄都有分店的串燒業者，日前在Threads上貼出自己的電費帳單，用電度數7870度，電費高達5萬8110元。店主下了個註腳，「真是謝了」，「綠色是最噁心的顏色」。漲電價受衝擊最大的，當然是類似燒烤業者的小店經營者，電價屢屢調漲是事實，漲電價的，是民進黨政府也是事實。不管從理性或者一時意氣角度看，店主抱怨何錯之有？

不過就這樣一篇短文，在已遭罷免的民進黨前桃園市議員王浩宇號召下，卻慘遭出征。綠營支持者不但對其各種謾罵、批評，說他是刁民，還威脅要抵制這家串燒店讓他「省電費」。嚇得店主趕緊刪文，以免事態擴大。

嚴格說來，綠營鄉民對其出征「可能」有效，根本原因是串燒店開在台南、高雄，是「一片綠地」的地方，不管是怕影響客源，或者唯恐遭到公權力報復，刪文都是不得不的選擇。但是難道綠營鄉民成功讓他刪文，就真的是自己勝利了嗎？一般對漲電價有感的民眾，看到店主被嚇得把文章下架，就因為對漲電價歌功頌德了嗎？事實可能正好相反。

其實，這種出征文化雖然氾濫，「恫嚇力」卻未必逐步上升。近來歌手張惠妹的愛徒、金曲獎最佳新人獎得主的歌手持修，前往大陸參加哥創綜藝節目「下一戰歌手」，也遭綠營鄉民出征，說他「舔共」。

不過，對於這些不理性者，持修並未選擇忍讓，而是直接封鎖謾罵文，還寫了一篇長文回擊，「不負責任、不尊重別人的人總是最大聲」、「不用特別跟我說你很失望要退追了，直接先封鎖你，我也對你感到失望」。可說大快人心，也是解鎖了面對網路霸凌的正確打開方式。

另一個有趣的例子，是日前舉辦退役賽的中信兄弟職棒選手周思齊，7月底曾因為到立法院，與民眾黨立委黃國昌、國民黨立委柯志恩一同針對體育發展議題召開記者會，會後貼出與黃國昌的合影，而遭到綠營網路鄉民出征。當時綠營網路鄉民甚至情勒周思齊，「告別賽不去了，我省一筆錢」。

結果呢？周思齊的告別賽，五月天現場獻唱，大巨蛋擠進四萬人。

小丑成了出征者自己。