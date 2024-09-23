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原民禁伐補償條例是否釋憲 綠：尊重支持政院決定

中央社／ 台北23日電

藍白立委以原民會未編足禁伐補償預算為由，在20日的立法院會將114年度中央政府總預算案退回程序委員會。民進黨立法院黨團今天表示，呼籲立法院長韓國瑜召集朝野協商，行政部會也會啟動溝通；至於是否針對原住民保留地禁伐補償條例提釋憲，民進黨團尊重並支持行政院決定。

民進黨團上午在立法院舉行輿情說明記者會，針對114年度中央政府總預算案遭在野黨團聯手退回程序委員會做上述表示。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，原住民立委以少編列新台幣26億元預算為由，大動作退回新台幣3兆1000多億元總預算案，這是無差別的攻擊，「這真的是照顧原住民嗎？」這是假照顧原住民之名，行傷害全民之實。想要對抗民進黨，也不要拿國家發展開刀，想要對抗民進黨，不要不惜毀了國家。

民進黨團副幹事長洪申翰表示，如果只要對個案有意見就把所有全部退回，不會有審到預算的那一天。藍白聯手用多數退回總預算，是一個綁架式及毀滅式作法，是為反而反，不是理性監督，造成國家資源及國家大政預算被耽擱，包括長照、國防、社福、行人安全、經濟發展等預算被卡關。

藍白在立法院上會期以人數優勢，三讀修正禁伐補償條例，將補償金自每公頃3萬元調升至6萬元。據估算，明年起每年將增加25.99億元，整體經費達52.15億元。

吳思瑤指出，原住民禁伐補償的補償金，從立法院上會期單一修法就加碼、加倍，當初這項修法在合理性大有問題，嚴重傷害政府要擴大照顧更多原住民族預算，適法性也違反憲法第70條，更違反立法院通過的財政紀律法，很遺憾這樣肉桶法案還是被在野黨強行通過。光是禁伐補償的預算占原民會總預算4成2，嚴重排擠原住民族其他政策及預算。扣掉法定支出，原民會只剩10%的預算可支用。

吳思瑤說，民進黨團會持續與在野黨協商，行政部門也會以對話溝通為第一優先要項，是否提出釋憲，民進黨團尊重行政部門的評估，所有救濟手段同時間一併研議跟進行。

對於在野黨質疑民進黨團過去也曾退回總預算案，吳思瑤說，2008年全球遭逢金融危機，當時執政的馬政府虛編經濟成長率有5%，恐影響到實質稅課收入，無法支應歲出支出。其次，民進黨團是在行政院長赴立法院報告總預算案後即將付委之際循協商程序提出，且民進黨團當時僅有27席，沒有能力退回總預算案。

吳思瑤表示，中央政府總預算案第一次被退回是2018年，當時因發生嚴重的823水患，親民黨團要求提升治水預算，是針對全面性的預算提出，但很快啟動朝野協商，最終化解困境，總預算順利進入審查程序。在野黨的質疑風馬牛不相及，是指鹿為馬的錯誤解讀，帶風向無法化解僵局。

原住民 民進黨 立法院

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