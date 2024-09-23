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禁伐補償調升綠擬釋憲 黃國昌要問政院是否窒礙難行

中央社／ 台北23日電

民眾黨團總召黃國昌今天說，2008年民進黨在野時，也曾提案退回總預算案，質疑是雙標；行政院長卓榮泰如果要拜會各黨團，請先回答是否認為禁伐補償條例窒礙難行、是否違憲。

無黨籍立委高金素梅20日在立法院會中，以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案將明年度中央政府總預算案退回程序委員會，獲得國民黨團、民眾黨團支持表決通過。

民進黨團總召柯建銘昨天說，這是史上第2次總預算案被退回，理由卻是因為少數立委的政治利益，且已剝奪行政院預算編列權，明顯違憲，將提出釋憲、等釋憲結果出來後再談。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行記者會。黃國昌表示，20日總統賴清德宴請民進黨立委時，說藍白聯手退回總預算會遭社會嚴厲批判，看到新聞時他不敢置信，請教賴總統，2008年擔任民進黨立法院黨團幹事長時，有沒有提案要求退回總預算案過。

黃國昌說，如果有的話，請賴總統說清楚、講明白，標準是什麼，民進黨在野時要求退回總預算，是在為人民監督把關，等到民進黨執政時，在野黨要求退回總預算，就是要讓國家空轉。這是賴總統的標準嗎，雙標成這樣，再次展現「綠能你不能」。

黃國昌指出，7月16日才三讀通過的禁伐補償條例，卻lag兩個月、睡了兩個月突然醒來發現，「這好像有違憲？」民進黨團是在演哪齣，立法院三讀通過的法律，行政院藐視國會竟然不編列預算，「胡亂編列，退回剛好而已」。

黃國昌表示，奉勸民進黨，不要以為控制憲法法庭就可以胡作非為；且法案三讀後，卓榮泰有說這窒礙難行、違憲嗎，在總預算案被退回後柯建銘才拋出違憲說，就是知道總預算案編列出大包，才想辦法找台階下。

黃國昌說，假設卓榮泰要來拜會各黨團，請卓榮泰先回答兩件事，第一，禁伐補償依法編列預算有沒有窒礙難行，第二，這樣是否違憲，「堂堂一個行政院長，不要躲在柯建銘背後，難看」。

另外，國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法部分條文，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2/3。

黃國昌說，每個立委都有自己提案的選擇，翁曉玲是對現狀非常憂心，當憲法法庭似乎已經成為執政者的禁臠、甚至打手時，立法的空間如果能隨意由憲法法庭踐踏，會對憲政秩序造成衝擊，因目前還沒看到法條，還不能具體評論。

至於民眾黨主席柯文哲因京華城案羈押禁見，赴美參加2024美台國防工業會議行程，由民眾黨立委黃珊珊等人出席。

黃國昌表示，黃珊珊是今年夏天就確定是訪團成員之一，不是最近才突然做變動；對民眾黨團來講，因為柯文哲現在正被民進黨政府關押在台北看守所裡，無法親自出席，這是最遺憾的事情。

台灣民眾黨 民進黨 黃國昌

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