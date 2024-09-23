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中央租金補貼預算超過社宅工程款 羅智強罵本末倒置

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照

民進黨政府宣布明年租金補貼預算編列創下歷史新高，遭質疑擠壓興建社宅預算。國民黨立委羅智強批，2022年至2024年間，租金補貼預算468.9億元，超過中央興建社宅工程款454.9億元，賴清德總統只想發錢了事，完成選舉承諾，更別提全世界只有民進黨將租補稱作「社宅」。

羅智強說，賴清德宣布租金補貼要從現有50萬戶目標提升到75萬戶，明年預算編列高達350億。75萬戶租金補貼加上25萬戶包租代管和25萬戶社宅，數字看起來破百萬，很壯觀。但實際上這卻是極其嚴重的資源錯置，將最寶貴的預算，拿去做最簡單的撒幣政策。

羅智強表示，面對居住正義核心的社宅興建，賴政府卻兩手一攤，窮的只剩發錢。他向內政部索資發現，即使加上目前已完工的3萬多戶，到2031年底總完工預計只有10.2萬戶。也就是說，就算讓賴清德做兩任，其任內預計只會完工7萬戶，一年還不到一萬戶。

羅智強提到，以這樣的速度要完成賴清德25萬戶的目標，那賴可能就要先修憲，做到第四任總統才能履行他競選第一任時的承諾。也正是因為社宅興建承諾已經確定跳票，賴清德才把腦筋想到租金補貼去，試圖用發錢了事的租金補貼戶數增加，來彌補社宅完工不足的缺口。

羅智強指出，這樣欲蓋彌彰的政策，卻是嚴重地在浪費國家珍貴的預算，甚至反過頭來，排擠削弱社宅興建。事實上，從2022到2024年期間，300億租金補貼專案計畫一共編列468.9億，竟比國家住都中心興建社會住宅的工程款454.9億還多。

羅智強說，租金補貼比社宅工程款還多，民進黨真的是發錢不手軟，做事腿就軟。直白來說，民進黨的居住正義，就是發錢了事，更別提全世界只有民進黨把租金補貼充作社宅，租金補貼不是錯的政策，但只顧著發補貼而不對社宅興建全力以赴，就絕對是本末倒置的錯誤方向。

社宅 租金補貼 羅智強

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