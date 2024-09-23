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民進黨擬為預算案聲請釋憲 林思銘：大法官都會覺得煩

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委林思銘。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委林思銘。圖／聯合報系資料照片

立法院藍白黨團上周將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，民進黨團總召柯建銘喊出聲請釋憲。國民黨立法院黨團書記長林思銘今表示，行政院應和在野黨溝通協調，別動輒就拿大法官當救援部隊，大法官也會覺得很煩。

國民黨、民眾黨上周聯手將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，引發綠營不滿。

林思銘對此表示，希望行政院與柯建銘正視立法院在野黨對預算提出的爭議，出面溝通協調，不要總是將司法搬出來，隨意高喊聲請釋憲。行政部門、立法部門預算爭議，可以透過兩院與政黨協商。

林思銘表示，希望行政院對在野黨提出的疑問做出善意回應，解決問題，別又將球又丟給大法官，如此作法，恐怕連大法官也會覺得很煩。

行政院長卓榮泰對此稱會持續溝通。林思銘回應，卓榮泰如果要和在野黨溝通，國民黨相當樂意，但截至目前為止，並無收到相關通知。

大法官 溝通 行政院

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