藍白聯手退回中央政府總預算案 立委爆賴總統也有提過

立法院新會期上周五開議，藍白兩黨以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案退回明年度中央政府總預算案，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，賴清德總統過去也曾經提出相關提案，「雙標成這個樣子，再度展現綠能你不能。」

民進黨立法院黨團總召柯建銘昨天受訪時表示，因為少數立委的政治利益，已經剝奪行政院預算編列權，這件事情明顯違憲，應該要提出釋憲。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌指出，民眾黨團選擇支持無黨籍立委高金素梅，上周在立法院會退回中央政府總預算案，賴總統當天晚上宴請民進黨立委，會後透過民進黨團幹部公然放話，聲稱在野黨會接受社會嚴厲批判，「我看了不敢置信，想要請教賴總統，2008年擔任民進黨團幹事長，有沒有提案退回總預算？」

黃國昌說，如果賴總統有提案退回總預算，現在就請出來說清楚講明白，按照時任立委賴清德的標準，民進黨是在為人民監督把關，在野黨就是要讓國家空轉，「雙標成這個樣子，再度赤裸裸地跟社會展現，什麼叫作綠能你不能」，對於違法胡亂編列的預算，要求行政院撤回重新編列，「還記得當初站在議場裡面說的話嗎？」

黃國昌批評，立法院早在7月16日三讀修正「原住民保留地禁伐補償條例」，請問現在都幾月幾號，民進黨累格了兩個多月，「放假兩個月、睡了兩個月，醒來後才發現有違憲，請問是在演哪齣」，對於立法院通過的法案，行政院藐視國會、不編列預算，按照賴總統當年的標準，胡亂編列的預算被退回「剛好而已」。

黃國昌表示，不要以為控制憲法法庭，民進黨就可以胡作非為，上個會期就通過的法案，民進黨完全沒有反應，現在等到總預算被退回，柯建銘才想要抓浮木、聲稱要聲請釋憲，「請民進黨跟柯建銘不要再雙標了，你們的作為才是真正台灣人民看不下去。」

黃國昌指出，當時立法院內政與經濟委員會聯席審查，列席的行政部門都表達同意，行政院前院長陳建仁聲稱「法修下去預算一定編」，行政院長卓榮泰至今也沒有一句違憲，隔了兩個月才發現窒礙難行，這個行政團隊有沒有知覺，社會恐怕會有高度疑慮。

黃國昌認為，柯建銘顯然是自知出大包，想要找辦法給自己找台階下，傳出卓榮泰要拜會各黨團，請他先回答兩個重要問題，首先是禁伐補償依法編列預算有無窒礙難行，再者是到底有沒有違憲之虞，「堂堂一個行政院長，不要躲在柯建銘背後，真的難看。」