全社會防衛韌性委員會26日登場 聚焦五主軸

繼「國家氣候變遷對策委員會」、「健康台灣推動委員會」陸續開會後，總統府預計於9月26日召開「全社會防衛韌性委員會」，擬鎖定五大主軸，包括「民力訓練暨運用」、「戰略物資盤整暨維生配送」、「能源及關鍵基礎設施維運」、「社福醫療及避難設施整備」，和「資通、運輸及金融網絡安全」。

總統府擬於26日召開「全社會防衛韌性委員會」第一次會議，會議聚焦五主軸。在「民力訓練暨運用」方面，規劃逐步強化各類民防人力的執勤量能，包括民間救災團體、現役及退役替代役、義警消等；「戰略物資盤整暨維生配送」則聚焦維護國人基本民生物資需求與糧食，並規劃建立戰略物資的囤儲模式；「能源及關鍵基礎設施維運」目的在確保關鍵基礎設施防護，並維持電力及其所需能源供應。

另外，針對「社福醫療及避難設施整備」，聚焦討論規劃有效提供社會大眾安全防護設施，並強化我國醫療韌性；「資通、運輸及金融網絡安全」則確保重要通訊管道、運輸及金融的韌性，並建構可信任的溝通平台。

委員會的組成橫跨產官學各界人士，政府機關代表有國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲；民力訓練暨運用上，有玉山寶光聖堂董事長王寶宗、中華民國全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑、台灣民主實驗室、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳。

能源及關鍵基礎設施維運委員，包括政大公行系特聘教授兼創新國際學院院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君；社福醫療及避難設施整備委員，有佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文；資通、運輸及金融網絡安全委員，有趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信、台灣駭客協會理事戴辰宇。