聽新聞
0:00 / 0:00
大陸稱我國駭客組織頻攻擊 李彥秀：駭客行為須謹慎
中國大陸官媒「央視」報導台灣國防部下屬的「資通電軍」駭客組織「匿名者64」近年頻繁對大陸及港澳進行網路攻擊。國民黨立委李彥秀指出，兩岸已進入網路戰領域，支持我方保護資通人員安全與機密，但是在兩岸關係緊張情況下，任何攻擊、駭客行為都要謹慎。
立委李彥秀表示，「資安即國安」，網路安全當然是國防安全重要的一環。這次事件不論是真是假，都是「不能說的秘密」，也都提醒大家一件事，兩岸除了看得見的軍事演習、軍機軍艦侵擾，還有隱晦的傳統間諜戰、情報戰。
李彥秀說，兩岸對抗已進一步跨入網路戰、駭客戰的領域，這是現代戰爭必然的趨勢，當然要做好相關防禦的措施，以及「反偵蒐」的作為與應變，過去早有「第四軍種」的討論，民進黨在國防藍皮書也有「第四軍種」主張。
李彥秀相信，在網路戰與駭客戰上，中國大陸也一定有相關的攻擊與防禦準備。他們絕對支持資通電軍網路戰聯隊負責執行國防資訊及網路安全維護等任務，保護我方資通電軍人員的安全與機密，做好反偵察的防衛系統。她也要提醒民進黨政府，在兩岸關係持續低迷以及緊張的情況下，任何主動「攻擊」或是「駭客」行為，都必須審慎處理。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言