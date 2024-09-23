大法官提名綠油油 民眾黨以問卷詰問

大法官人事審查新戰場，民眾黨首先開砲，要求司法院正副院長被提名人回答問卷！民眾黨立委林國成23日於記者會表示，這些被提名人有濃厚的政黨色彩值得檢視。民眾黨黨團總召黃國昌強調，這些被提名人多半曾經是嚴格監督大法官的學者，他們回答問卷與否，將影響民眾黨人事審查的態度。

針對本次司法院正副院長與大法官被提名人，民眾黨團提出問卷，內容包括如何進行司法改革、大法官任期調整、大法官遴選制度、修憲門檻調整、積極司法、中央地方財政、人民退休政策維繫、長照政策、死刑存廢、性別認同與國民法官制度評析等11項問題。

對司法缺乏信心

民意基金會7月的民調顯示，近半民眾對司法院大法官的獨立自主缺乏信心；有6成民眾對司法給予政治人物做出公正判斷有無信心；更有半數民眾對檢察官的公正性持懷疑態度，顯見台灣民眾對司法缺乏信心。

民進黨立委陳昭姿指出，蔡英文政府承諾的司法改革大多數已經跳票，如揭弊者保護法、調解基本法、建立維護當事者隱私的審判環境，更強調「偵查不公開已經成為最大的笑話，變成司法全公開。」

提名名單綠油油

林國成指出，大法官是憲法的守護者、人民法律的守護神，應有超然獨立的司法精神，但從這次被提名名單來看，卻發現「綠油油」的狀況。

他點名司法院長被提名人張文貞為民進黨聲請國會改革法案；副院長被提名人姚立明缺乏相關法律經驗，僅為賴清德競選部主委，就被提名為司法院副院長；而大法官被提名人廖福特曾為民進黨中央黨部仲裁委員。

問卷質問被提名人

黃國昌指出，這次大法官被提名人在前總統馬英九執政時期都是民間監督大法官聯盟的成員，強力監督當時的被提名人。他呼籲，這些被提名人不應雙標，在當學者時頻頻質疑大法官，現在要成為大法官就設法迴避回答問卷。

他也提到，8年前、總統蔡英文提名大法官人選與司法院正副院長，時代力量就向7位被提名人發出問卷，7位全部都有回覆。黃國昌強調，本次民眾黨也會以掛號的方式寄信給各被提名人，他們是否回應民眾黨的問卷，將對民眾黨實質審查的態度有關鍵性的影響。

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