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藍委擬修法提高釋憲判決門檻 吳思瑤：癱瘓憲法法庭

中央社／ 台北23日電

國民黨立委翁曉玲擬修法提高大法官判決的同意門檻，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，憲法法庭沒有顏色，但此修法版本是在進行政治操弄、癱瘓憲法法庭，司馬昭之心路人皆知。

翁曉玲擬提案修改憲法訴訟法部分條文，將大法官判決門檻從現有總額過半數同意，提高至2/3。而翁曉玲日前也提出憲法訴訟法第4條條文修正草案，指「現有總額」係憲法增修條文第五條所定的大法官人數，即15位。

如果翁曉玲所提的修正草案都可順利經立法院會三讀通過的話，未來至少要有10位以上的大法官參與評議，且至少要有7位以上同意才能作成判決。

民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會。媒體提問指出，翁曉玲提案修正憲法訴訟法，而台灣民眾黨立法院黨團也稱要對大法官被提名人提出問題，如何看待藍白聯手拿司法開刀。

吳思瑤說，翁曉玲於立法院上會期就提出憲法訴訟法修法版本，但這根本是綁架或是癱瘓憲法法庭的運作，民進黨團已大聲撻伐，沒想到在立法院新會期，翁曉玲再次提出這種鬥臭憲法法庭的修法，完全變本加厲，要對憲法法庭行使職權下指導棋，要做政治操弄、癱瘓憲法法庭，司馬昭之心路人皆知。

吳思瑤說，只要藍白不要一再提出違反憲法權力分立原則的各項修法，或是政策作為，各機關只要都能善盡憲法交付的忠誠義務，其實藍白不用擔心憲法法庭做出來的判決會不利於他們，因為憲法法庭沒有顏色、憲法法庭是國家的。

吳思瑤舉例，民進黨團現在在立法院是少數，但不會因此提出修法，要讓立法院處理所有議案時，都要2/3同意才能通過，民進黨團不會用修法來擴權、增加自己的權力，也請國民黨立委尊重五權分立、尊重各憲政機關履行其職責，不要再劍指大法官，只是為了要挾怨報復、癱瘓憲法法庭。

憲法法庭 立法院 翁曉玲

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