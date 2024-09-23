藍白聯手退中央總預算 桃園綠議員批阻地方建設

民進黨桃園市議員黃瓊慧、王珮毓、黃崇真今天表示，國民黨及民眾黨立委聯手退回中央總預算案，桃園市受影響預算逾百億，控桃園藍營立委罔顧民意，阻礙桃園交通及經濟發展。

對此，國民黨桃園市立委魯明哲指出，這是給民進黨知錯能改機會。另外，國民黨桃園市立委呂玉玲表示，交由國民黨立法院黨團回應。

立法院20日開議，院會當天上午處理報告事項時，無黨籍立委高金素梅提案將民國114年度中央政府總預算案與前瞻計畫第5期特別預算案退回程序委員會，經表決贊成者多數，全案遭退回程序委員會。

黃瓊慧、王珮毓、黃崇真今天召開記者會表示，桃園基層要建設，請桃園市6席國民黨立委不要阻礙桃園進步及發展。

黃瓊慧表示，遭退回的預算中有編列給桃園市的交通及建設預算，包含台鐵捷運化桃園段鐵路地下化的預算新台幣70億元、都會區大眾捷運系統及航空城土地整合開發案17億元、增設台鐵平鎮臨時站1億4500萬元。

另外，機場聯外捷運系統延伸至中壢站及周邊土地開發2億6000萬元、農業物流園區6億5000萬元、石門水庫至新竹聯通管工程也達到24億元。

黃瓊慧指出，上述加總超過百億元，還不包括社福、國防、經濟等預算，桃園6席國民黨立委退回法案根本罔顧市民權益。

王珮毓向6席立委喊話，「不要對不起投票給你們的市民」，桃園6席國民黨立委「只聽黨意忽略民意」，在建設發展關鍵時刻退回中央總預算，影響桃園重大交通建設。

她呼籲立委4連霸的呂玉玲應積極爭取預算建設平鎮，立法院退回的總預算也包含平鎮火車站、桃園鐵路地下化等關係未來平鎮發展的重大預算，奉勸呂玉玲傾聽民意，不要當個薪水小偷。

黃崇真指出，這次總預算與中壢區發展高度相關，若這些工程停擺，將造成桃園建設停滯，「呼籲魯明哲不要成為黨的打手，在國會擋預算」，對地方及桃園市長張善政帶來負面影響，呼籲正視民意，不要怠忽職守。

對此，魯明哲表示，民進黨的預算「該給人民的錢沒有編足、不該花的錢卻大肆揮霍民脂民膏」，這次退回總預算案，要求民進黨政府把該給人民的錢全數補齊，不該花大肆揮霍浪費的錢必須全數刪除。

魯明哲指出，退回總預算是給民進黨知錯能改的機會，並不會影響桃園的發展，只要民進黨務趕快重新修編預算送審，就能把每一分當用的錢花在刀口上，這才是桃園人之福。

張善政上午出席2024桃園市國民小學中外師資培訓共識營，會後接受媒體聯訪時對此表示，「尊重立法院的程序」。

記者追問，這會不會影響桃園。對此，張善政指出，立法院會有他們的時程掌控，桃園市政府尊重他們的程序。