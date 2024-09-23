京華城防弊把關 蔣萬安修定審議曝這類案件容獎不受理

民眾黨主席柯文哲涉京華城案，議會調查小組建議蔣萬安應研擬SOP，未來都委會決議後仍要有把關機制。蔣今表示，市府已修訂審議原則，未來土地權利關係人若依都計法第24條自提擬定或修正細部計畫，只要涉及容積獎勵將不予受理。

北市議會京華城調查小組30日將開最後一次會議，召集人游淑慧日前受訪表示，小組建議台北市政府研擬SOP，未來都市計畫委員會做出決議後仍要進行把關，不能單靠都委會決議給個案數百億容積。另外，市府也要及早成立專案小組，針對未來各種可能司法結果準備。

蔣萬安今天上午出席北市參與式預算城市交流論壇受訪表示，其實在今年初，監察院針對京華城案提出糾正之後，他就已經請都發局研擬未來怎麼樣避免類似這樣的事情再發生，所以市府也即刻修訂都市計畫審議原則。

蔣說，也就是未來土地權利關係人依照都市計畫法第24條自行提出擬定或是修正細部計畫，只要牽涉到容積獎勵的項目，就請都委會就不予受理，避免甚至杜絕未來類似這樣的事情再發生。