民眾黨團提14問大法官被提名人 支持正副院長微乎其微

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，針對司法院大法官人事同意權案，民眾黨團公布問卷調查題目，其中就正副院長被提名人提出14問，內容涵蓋司法改革、大法官遴選制度與死刑存廢等議題，「想要取得民眾黨團的支持，機會看來應該是微乎其微。」

民眾黨立法院黨團上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官請回答」記者會，民眾黨立委陳昭姿表示，司法是民主政治的核心，更是良善人民的最後一道防線，前總統蔡英文提出司法改革，現在完全執政就完全跳票，偵查不公開變成偵查全公開。

民眾黨立委林國成則質疑，大法官是憲法的守護者，同時也是法律的守護神，應該要具備超然獨立的精神，然而賴清德總統提名的人選，完全沒有具備該有的要素，難道只有「綠友友」可以擔任大法官，因此在未來的審查過程，民眾黨團會盡到應有的責任。

黃國昌說明，針對司法院正副院長被提名人，民眾黨團提出問卷調查，內容涵蓋司法改革、大法官任期、大法官遴選制度、修憲門檻與民主實踐、積極司法與司法信賴、中央地方財政、人民退休經濟生活維繫、長期照顧政策失能者與照護者尊嚴之探討、死刑存廢、性別認同與權利保障、國民法官法制度評析等議題。

黃國昌指出，2016年前總統蔡英文提名司法院正副院長及大法官，當時的時代力量黨團也曾提出問卷，7位被提名人全部回覆，現在他要再度提醒所有被提名人，「請你們回覆問卷」，對於未來民眾黨團的投票意向，答覆內容將會造成關鍵性的影響。

另外，國民黨立委翁曉玲近日提出「憲法訴訟法」修正草案，主張把大法官判決門檻提高至3分之2，傳出國民黨團有意列為優先法案。黃國昌受訪時表示，每位立委都有各自提案的選擇，翁曉玲對現狀感到非常憂心，因為憲法法庭似乎成為執政者的禁臠，如果可以隨意加以踐踏，的確會對憲政秩序造成一定程度的衝擊。

不過，黃國昌說，民眾黨是非常務實理性的政黨，「我到目前為止，身為一個法律人，還沒有看到法條長什麼樣子，比較沒有辦法進一步評論」，至於傳出國民黨團有意列為優先法案，這個部分牽涉到他們內部的民主問題，民眾黨團目前無法多做評論。

黃國昌表示，民眾黨團的立場就是嚴格審查、就事論事，而目前為止的意象非常清楚，「司法院正副院長要取得民眾黨的支持，我想大家都看得出來，用微乎其微四個字來形容，應該是不為過」，希望被提名人好好回答問卷，如果連基本的功課都不交，要取得支持也是非常困難。