快訊

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

民眾黨團提14問大法官 正副院長要獲支持是微乎其微

中央社／ 台北23日電

台灣民眾黨團總召黃國昌今天說，會就大法官被提名人嚴格審查、就事論事，將發問卷提出司法改革、修憲門檻等14問，盼被提名人回覆。不過，他也說，司法院正副院長被提名人要獲民眾黨團支持，是微乎其微。

總統賴清德日前提名7位司法院大法官，其中台大法學院特聘教授張文貞任院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明任副院長。總統府已將大法官提名咨文送至立法院。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會。黃國昌表示，民眾黨團在審查程序中，要實質、嚴格審查，將對被提名人提出問卷調查表，針對正副院長提出14問，包括各項基本法學概念。

黃國昌說，他還在學界時組成「民間監督大法官聯盟」，要求大法官被提名人回覆自己對司改看法、憲政理念、人權保障議題的立場是什麼。這次的被提名人很多過去都曾參與民間監督大法官聯盟，相信他們對問卷非常熟悉，應該不會雙標到自己被提名後，別人就不能問你。

黃國昌指出，2016年前總統蔡英文提名司法院正副院長、大法官時，當時時代力量黨團也提出問卷，7位被提名人全部回覆。現在立法院職權行使法修正後，這些被提名人攸關國家憲政秩序、司法政策議題走向，「請你們回覆問卷」，這將對實質審查程序中，民眾黨團投票意向造成關鍵性影響。

黃國昌說，這14問內容非常多，今天會正式以掛號方式送給被提名人，包括司法改革、大法官任期、大法官遴選制度、修憲門檻、中央地方財政、死刑存廢、性別認同與權利保障、國民法官法制度評析等議題，希望被提名人不要忘了初衷。

另外，憲法法庭20日做出113年憲判字第8號判決，刑法故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形。

黃國昌表示，憲法法庭判決說要判死刑「犯罪情節屬最嚴重」，卻沒任何說明、定義、例子，如果立法院通過一項法律的構成要件是「犯罪情節屬最嚴重」才可處死刑，請教大法官這樣立法是否違反法律明確性原則，什麼是犯罪情節最嚴重，未來只會引發更多爭議。

黃國昌說，民眾黨團會嚴格審查、就事論事，黨團成員意向非常清楚，司法院正副院長被提名人要取得民眾黨團支持，「用微乎其微來形容應該不為過」；其他大法官被提名人會嚴審，基本功課就是好好回答問卷，若連問卷都不交，要取得民眾黨支持是非常困難。

台灣民眾黨 司法院 大法官

延伸閱讀

中國國安部曝國軍養駭客攻陸？ 黃國昌持高度保留態度

民眾黨戶外開講聲援柯文哲 黃國昌：2028一定要賴清德下台

總預算被退綠要釋憲 黃國昌批傲慢：把憲法法庭當最好用武器

民眾黨雨中開講聲援柯文哲 黃國昌：查無涉貪金流應放人

相關新聞

中央租金補貼預算超過社宅工程款 羅智強罵本末倒置

民進黨政府宣布明年租金補貼預算編列創下歷史新高，遭質疑擠壓興建社宅預算。國民黨立委羅智強批，2022年至2024年間，租...

藍白聯手退回中央政府總預算案 立委爆賴總統也有提過

立法院新會期上周五開議，藍白兩黨以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案退回明年度中央政府總預算案，民眾黨...

民進黨擬為預算案聲請釋憲 林思銘：大法官都會覺得煩

立法院藍白黨團上周將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，民進黨團總召柯建銘喊出聲請釋憲。國民黨立法院黨團書記長林思...

民眾黨團提14問大法官被提名人 支持正副院長微乎其微

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，針對司法院大法官人事同意權案，民眾黨團公布問卷調查題目，其中就正副院長被提名人提出14...

【重磅快評】連抱怨電價也出征 小丑是綠網民自己

「出征文化」，儼然已成社群網路的新現象。講得好聽，是有相同想法的一群人發揮團結力量；講得難聽，其實就是一種「網路霸凌」。...

大法官提名綠油油 民眾黨以問卷詰問

大法官人事審查新戰場，民眾黨首先開砲，要求司法院正副院長被提名人回答問卷！民眾黨立委林國成23日於記者會表示，這些被提名人有濃厚的政黨色彩值得檢視。民眾黨黨團總召黃國昌強調，這些被提名人多半曾經是嚴格監督大法官的學者，他們回答問卷與否，將影響民眾黨人事審查的態度。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。