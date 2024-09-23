民眾黨團提14問大法官 正副院長要獲支持是微乎其微

台灣民眾黨團總召黃國昌今天說，會就大法官被提名人嚴格審查、就事論事，將發問卷提出司法改革、修憲門檻等14問，盼被提名人回覆。不過，他也說，司法院正副院長被提名人要獲民眾黨團支持，是微乎其微。

總統賴清德日前提名7位司法院大法官，其中台大法學院特聘教授張文貞任院長，國會觀察文教基金會董事長姚立明任副院長。總統府已將大法官提名咨文送至立法院。

台灣民眾黨立法院黨團上午舉行「如何維持司法獨立、保障人權？準大法官，請回答」記者會。黃國昌表示，民眾黨團在審查程序中，要實質、嚴格審查，將對被提名人提出問卷調查表，針對正副院長提出14問，包括各項基本法學概念。

黃國昌說，他還在學界時組成「民間監督大法官聯盟」，要求大法官被提名人回覆自己對司改看法、憲政理念、人權保障議題的立場是什麼。這次的被提名人很多過去都曾參與民間監督大法官聯盟，相信他們對問卷非常熟悉，應該不會雙標到自己被提名後，別人就不能問你。

黃國昌指出，2016年前總統蔡英文提名司法院正副院長、大法官時，當時時代力量黨團也提出問卷，7位被提名人全部回覆。現在立法院職權行使法修正後，這些被提名人攸關國家憲政秩序、司法政策議題走向，「請你們回覆問卷」，這將對實質審查程序中，民眾黨團投票意向造成關鍵性影響。

黃國昌說，這14問內容非常多，今天會正式以掛號方式送給被提名人，包括司法改革、大法官任期、大法官遴選制度、修憲門檻、中央地方財政、死刑存廢、性別認同與權利保障、國民法官法制度評析等議題，希望被提名人不要忘了初衷。

另外，憲法法庭20日做出113年憲判字第8號判決，刑法故意殺人罪以死刑為最重本刑部分合憲，僅適用犯罪情節屬最嚴重，且刑事程序符合憲法最嚴密正當法律程序要求的情形。

黃國昌表示，憲法法庭判決說要判死刑「犯罪情節屬最嚴重」，卻沒任何說明、定義、例子，如果立法院通過一項法律的構成要件是「犯罪情節屬最嚴重」才可處死刑，請教大法官這樣立法是否違反法律明確性原則，什麼是犯罪情節最嚴重，未來只會引發更多爭議。

黃國昌說，民眾黨團會嚴格審查、就事論事，黨團成員意向非常清楚，司法院正副院長被提名人要取得民眾黨團支持，「用微乎其微來形容應該不為過」；其他大法官被提名人會嚴審，基本功課就是好好回答問卷，若連問卷都不交，要取得民眾黨支持是非常困難。