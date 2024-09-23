黃國昌酸賴清德雙標　民進黨團：才27席怎麼退總預算？

立法院藍白黨團上周五（20日）聯手將明年度中央政府總預算案退回，遭綠痛批無差別攻擊，民眾黨立委黃國昌批賴清德總統過去任立委時曾提案退回，如今卻雙標。民進黨立院黨團解釋，時空背景全不同，且當時民進黨僅27席，「要怎麼退回？」

立法院今年6月三讀修正原住民保留地禁伐補償條例，將禁伐補償金從每年3萬元提高至6萬元，經費約25億元，但原民會明年度預算僅編列約28億元，等於完全沒有這一筆費用，引發原民立委高金素梅不滿，並在藍白聯手下將總預算案退回立院程序委員會。

民進黨團副幹事長洪申翰指出，立法院每次審查總預算審查都有上千個提案，假使有不滿意的地方就要動員多數立委退回總預算，那絕對不會有審到預算的一天。這其實是綁架式、毀滅式、為反而反，造成其他國家預算被耽擱，無疑是阻礙國家發展的不理性監督行為。

「這種為了少數族群特定預算的不滿，而對整體國家總預算退回，是無差別式攻擊。」民進黨團幹事長吳思瑤，藍白再次贏了表決輸了民心，禁伐補償條例修正在適法性、合理性都有問題，有違憲之虞，因為違反權力分立原則，畢竟編列預算是行政院權限，立委只能刪減預算不能增加預算。

她說，民進黨行政立法部門將優先強化溝通協調，尋求化解困境，後續應當有的救濟管道也會同步研議，而行政權受到戕害的是行政院，對於是否提出釋憲案，民進黨團站在尊重與支持立場。

至於黃國昌痛批過去也曾以民進黨團幹事長身份提案要退回總預算案。吳思瑤解釋，2008年世界遭逢金融風暴，民進黨團主張總預算應有更好的調節，但時任總統馬英九並未考量金融風暴影響，還虛編經濟成長率5％，影響來年的稅課收入，因此民進黨主張付委於提出請政院重新審酌。

吳思瑤表示，這是站在理性立場上的議事主張，最終並沒有退回總預算這件事，且當時民進黨只有27席立委，怎麼有能力退回？請黃國昌不要指鹿為馬、去脈絡化。