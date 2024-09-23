張啟楷喊刪總統府預算 民進黨團：看不出理性只想報復

民眾黨立委張啟楷質疑，今年平均電費漲11%，總統府水電預算卻漲幅28％，與節能減碳背道而行，擬刪減預算。民進黨立院黨團指出，民眾黨目前為止所提的預算刪減，哪個有理性基礎？似乎只想報復。

民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案遭羈押禁見，民眾黨展開全台開講活動聲援，張啟楷月中曾痛批賴政府是新黨國主義，新會期將提案「凍結總統府預算」，引發議論，昨又強調總統府明年水電費預算漲幅28%並不合理，應予以刪減。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，在野黨磨刀霍霍，在預算會期要刪預算，但前提是預算要進入審查階段，現在碰到最大問題，是藍白再次未審先判、未議而決，讓總預算無法進入審查，民進黨歡迎在野審查時嚴格理性的把關，但總預算不應當退、應該審查。

吳思瑤表示，至於審查過程是否理性專業，要砍總統府、監察院、法務部、司法院，這幾個被列為「爐主」的部會或憲政機關，很清楚，都是以政治對抗為前提，呼籲在野要讓預算能審查，之後再來談，且各項主張要刪、要減，要有理性的理由，但民眾黨目前為止所提的，哪個刪減預算有理性基礎？

民進黨團副幹事長洪申翰指出，張啟楷過去出於護航涉及司法案件的黨主席，因此語出驚人地表示要刪總統府預算，在受到社會撻伐後，黨內也不挺，現在又在硬凹說是指水電費，社會大眾接不接受，大家都心知肚明。

洪申翰說，在這波預算刪減上，看不出民眾黨有任何理性，好像只在一種想要報復的情緒之下。他感嘆，上周五藍白聯手把總預算退回後，目前為止就是無法開始審預算，盼藍白不要再拿政府總預算作為情緒報復的對象。

此外，近日民眾黨團辦公室主任陳智菡因錯將台北捷運紅線看成塞車，引發議論。吳思瑤指出，長時間觀察這位黨團主任、備位立委，不只欠缺立法院問政專業、基本知識，如今連最基本的生活常識都沒有，陳的前老闆是台北市長柯文哲，卻對台北捷運分布、道路狀況完全沒有清楚了解？非常遺憾這是民眾黨團辦公室主任，黨團的問政專業性，社會可以信任嗎？