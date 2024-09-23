罷樑通過接替補選市長？ 林沛祥：全力幫謝國樑過關

國民黨內參民調顯示，如果罷樑案通過，接替補選基隆市長的人選中，國民黨基隆市立委林沛祥支持度領先。林沛祥今天表示，他反對罷免基隆市長謝國樑，也不同意罷樑，所以會盡全力幫助謝國樑度過這一關，專心把目前的事情做好，這才是最重要的。

根據鏡週刊今天報導指出，國民黨內部評估，罷樑案熱度有趨緩現象，但對於投票率仍感到憂心。國民黨也初步作出罷免案若通過的評估，即民眾期盼的接替人選。民調結果顯示，現任國民黨基隆市立委林沛祥支持度占18.8%領先，但這份民調的不表態率也高達58%。

林沛祥今天受訪指出，他自己沒有看過國民黨所做的民調，但他的作風一向就是不會預設立場，而是先把現在的工作做好。

林沛祥說，他反對罷免謝國樑，也不同意罷免謝國樑，所以他會盡全力幫助謝國樑度過這一關，至於未來的事，他不會預設立場，專心把目前的事情做好，這才是最重要的。

林沛祥也表示，對於目前罷樑方的士氣低迷，他認為原因在於，此次罷樑最主要的理由，基隆東岸廣場案，已經連續4次被法院判決敗訴，正式被法院認證是前基隆市長林右昌市府出包。而罷樑行動雖已成案，但如今罷免謝國樑的正當理由已不成立，導致行動名不正言不順，所以氣勢低迷。

林沛祥指出，面對惡意罷免，國民黨決定用熱戰全面反擊，目前已有看到成效，不管是黨內大咖，還是國民黨立委們，都願意在惡意罷免的行動中，獻出自己的一份力量。

林沛祥表示，反倒是罷樑方不斷用霸凌程度的騷擾來助漲自己的氣焰跟正當性，例如直接在路邊騷擾謝國樑，或是一昧宣傳不挺罷樑，就是不對，讓一般的基隆市民覺得不舒服，更認為社會上不應該只有一種聲音。