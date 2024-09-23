租金補貼直逼社宅興建款 藍委批未幫助弱勢反推升房租

國民黨立委李彥秀今天指出，民進黨政府將「居住正義」視為重要議題，賴清德總統卻偷換概念，將租金補貼當作社宅， 租金補貼預算逼興建社宅預算，是在創下世界奇蹟，3個月就達標百萬社宅目標，卻沒有真正幫助弱勢，還變相推升房租。

李彥秀表示，房價、房租屢創歷史新高，連央行都祭出史無前例的第七波選擇性信用管制，連揮「四記重拳」避免情況繼續惡化。賴清德競選期間，開出2032年「百萬社宅」支票，其中租金補貼高達五成（租金補貼50%、包租代管25%、興建社宅25%），也就是「大灑幣」補助50萬戶租金，撐起「社會住宅」的大餅。

李彥秀指出，民進黨政府似乎找到「社宅達標」巧門，賴政府今年8月進一步擴大「租金補貼」數量，從原本的50萬戶，擴大為75萬戶，相當於全台8成的租屋族都可享有補貼。「租金補貼」短期看似減輕年輕人租屋負擔，但也遭到「租金補貼加碼，房租越補越高」的質疑。

李彥秀批，「發錢補貼是最廉價，也是最投機的公共政策」，只是用錢解決表面問題，真正的居住正義卻遙遙無期，而且還加重政府長期財政負擔、加劇房價、房租問題惡化。

李彥秀表示，2022年度至2025年度租金補貼約804億餘元，直逼國家住都中心興建社宅4年加總的工程款872億餘元，明年租金補貼更高達335億元，75萬戶租金補貼。讓賴清德競選時開出的8年百萬社宅政見，偷換概念，將「租屋補貼」當成「社會住宅」，上任3個月就達標，再次創下世界奇蹟。