全社會防衛韌性委員會26日登場 委員跨領域跨世代

總統府全社會防衛韌性委員會首次會議26日登場，23位委員包括玉山寶光聖堂董事長王寶宗、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文等人。府院幕僚表示，委員不只跨部會、專業跨領域、年齡跨世代，兼具專業與實務、性別平衡。

總統賴清德就職滿月記者會宣布成立3大委員會，氣候變遷對策委員會、健康台灣推動委員會已於8月開會，備受矚目的全社會防衛韌性委員會將於9月26日壓軸登場，由總統賴清德擔任召集人，3位副召集人分別是副總統蕭美琴、總統府秘書長潘孟安、國安會秘書長吳釗燮，2位執行秘書為內政部長劉世芳、行政院政務委員季連成。

總統府幕僚表示，除正副召集人，委員會設有4位顧問、23位委員，其中女性10人；政府機關代表有國防部長顧立雄、經濟部長郭智輝、交通部長陳世凱、農業部長陳駿季、衛福部長邱泰源、海委會主委管碧玲。

民間委員部分，府院幕僚說，民力訓練暨運用方面，委員有玉山寶光聖堂董事長王寶宗、全民國防教育協會理事長廖英熙、台灣基督長老教會總會總幹事陳信良、壯闊台灣聯盟創辦人暨理事長吳怡農、台灣數位外交協會理事長郭家佑、黑熊學院顧問曾柏瑜、世新大學傳播管理學系副教授劉玉晳。

能源及關鍵基礎設施維運方面，委員有政大公行系特聘教授兼創新國際學院長杜文苓、台大資工系副教授蕭旭君。

社福醫療及避難設施整備方面，委員有佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、台灣災難醫療隊發展協會榮譽理事長蕭雅文、黑熊民防教育協會理事長劉文。

資通、運輸及金融網絡安全領域，委員有趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦、台灣駭客協會理事戴辰宇、Google台灣總經理林雅芳、台灣網路資訊中心董事長黃勝雄、國家太空中心主任吳宗信。

府院幕僚表示，過去遇到緊急或重大災難，傳統概念是「軍管民」，近年來全社會防衛韌性概念興起，比較像是「民幫軍」，強化全社會韌性就是要先自救，從自救擴及社區，行有餘力支援軍事或軍方行動，而不是等別人來救。