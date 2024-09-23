用柯文哲標準 台南開發案容獎增220% 他們告發賴清德涉犯圖利

媒體人毛嘉慶、國民黨前文傳會副主委練鴻慶今赴台北地檢署告發賴清德總統、國土管理署長吳欣修涉犯圖利罪嫌，兩人認為賴、吳擔任台南市長、台南市都發局長期間違法創設容積獎勵，要求檢察官以偵辦民眾黨主席柯文哲的標準，來檢驗賴、吳當年的施政。

毛嘉慶指出，台北地院裁定認定柯文哲「明知違法逕行圖利」，如果這是符合憲法平等原則、放諸四海皆準的標準，他就以此為標準來告發賴清德、吳欣修，他認為吳欣修在台南都發局任職期間，配合時任市長賴清德，在都市發展用容積率大規模圖利。

毛嘉慶說，賴清德、吳欣修在2012年至2014年間用內部自行創制的施行細則，放寬容積獎勵，而當時在台南市中西區開發案，從原先容積率180%直接跳升為400%，如果柯文哲自創京華城20％容積率，要被台北地院、監察院稱為「明知違法」，那賴清德、吳欣修創設220%容積率，台北地院、監察院又怎麼看？

毛嘉慶表示，賴清德如今是民進黨主席、中華民國總統，地位不同以往，而吳欣修總管全國大面積開發、都市更新容積獎勵與否，可以受到同樣標準檢驗嗎？賴清德現為總統不能直接受刑法直接追訴，但不代表他卸任以後可以逃得掉。

練鴻慶指出，根據監察院對京華城案的糾正案文，直指直轄市政府沒有創設容積獎勵的權力，若無法源創設即是圖利罪，見解影響台北地檢署偵辦柯文哲涉犯圖利罪嫌。

他說，然而賴清德也在2012年於台南市創設容積獎勵，包括6年內申請建照最高給予三成容積獎勵，建築基地採全街廓也有容積獎勵，斜屋頂也可採容積獎勵，台南市都市設計審議委員會認定有助於公益性同樣可以提高容積獎勵，「為什麼賴清德可以，柯文哲卻不行？」

練鴻慶表示，告發不是一定認為賴清德、吳欣修有罪，而是希望北檢用一樣標準來檢驗，如果北檢認為直轄市政府不能創設容積獎勵，請現在就偵辦賴清德、吳欣修；如果認為賴、吳合法，如此偵辦柯文哲圖利罪嫌就是一個明顯的政治迫害，北檢淪為執政者打手。

他說，總統有刑事豁免權，但是豁免權不及於吳欣修，也不會妨害北檢保全證據，北檢只要不去偵辦賴清德、吳欣修，就是雙重標準，讓全台灣人民不再信任檢察獨立，他也要吳欣修是否認同直轄市政府不能創設容積獎勵的標準，如果認同，請吳明天來北檢自首。