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觀察站／綠內部矛盾外部化 甩鍋藍白

聯合報／ 本報記者陳熙文
立法院院會今年6月審查「原住民保留地禁伐補償條例草案」，但遭到民進黨阻擋，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，但民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）等高舉「贊成」表態。記者曾學仁／攝影
立法院院會今年6月審查「原住民保留地禁伐補償條例草案」，但遭到民進黨阻擋，民進黨立院黨團總召柯建銘拒絕在協商中簽字，但民進黨原民立委陳瑩（左）、伍麗華（右）等高舉「贊成」表態。記者曾學仁／攝影

明年度中央政府總預算案遭藍白立委退回立法院程序委員會，執政黨團不思如何盡快解決問題，與在野黨團協商共識、化解矛盾，無視自家原民立委也提案支持禁伐補償調高，無異將內部矛盾外部化，且將朝野間的溝通障礙升級成憲政之爭，再度上演牛鼎烹雞的戲碼。

此次引發爭議的「原住民保留地禁伐補償條例修正案」，倘若當真違憲，以民進黨團的積極程度，當初就該當機立斷，果斷批評違憲，何不比照國會改革法案，由政院提出覆議並聲請釋憲？如今遲了三個月才「亡羊補牢」，不是後知後覺，就是人急燒香、亂做文章，卻又難自圓其說。

推動原住民禁伐補償並非在野黨一意孤行，民進黨立委伍麗華和陳瑩當初也有提案。若黨團明知有違憲之虞，為何幫忙連署？現在黨團總召跳出來說應提聲請釋憲，豈不是前後矛盾，置提案及共同連署的黨籍立委於尷尬之境？

說到底，根本問題不在禁伐補償違憲於否，而是朝野對話不足。藍白黨團之所以響應高金素梅的提案，無非向執政黨示威，表達抗議，但執政黨團不肯放軟，還想用硬碰硬，最後依舊是各說各話、兩敗俱傷。

倘若執政黨頑固如此，始終不願放下身段、退讓半步，與在野黨團建立有意義的對談，只會坐實朝小野大的執政困境，賴政府接下來的國家預算與國政大計，無不將面臨事倍功半的危機，這豈是賴總統所樂見的結果？

執政黨 民進黨 藍白

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