總預算被退 綠嗆釋憲 藍白痛批

立法院藍白黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，上周五將明年度中央政府總預算案退回立院程序委員會，讓民進黨團怒喊將聲請釋憲；行政院昨強調會持續溝通，但不排除善盡救濟，維護編訂預算完整性。在野黨則痛批，民進黨現在是要躲在大法官保護下為所欲為？

民進黨團總召柯建銘指出，史上第二次退回總預算案，卻是為了少數立委的政治利益；行政院有預算編列權，透過法律案將預算權回到立法院，違憲至為明確，「應提釋憲」。至於哪個單位聲請釋憲，他則稱政院和黨團都可以。

行政院發言人李慧芝重申，對於總預算案及前瞻預算案遭退回程序委員會，政院深感遺憾，將持續與多方協商與溝通，促請立法院盡速排定議程、實質審查，不希望延誤法定時程，否則有必要善盡各種救濟維護行政院編訂預算的完整性。

立法院今年六月三讀通過原住民保留地禁伐補償條例修正案，將原民禁伐補償金從每年三萬元提高至六萬元，經費約廿五億元；不過，原民會明年度預算僅編列約廿八億元，等於完全沒有這一筆費用，引發原民立委高金素梅不滿，並在藍白聯手下，將總預算案退回程序委員會。

雖然柯建銘批評「原住民保留地禁伐補償條例」的修正，剝奪行政院預算權，不過，還原修法過程，當初民進黨立委也有相關提案。根據「立法院議事及發言系統」，在「法律提案及進度」，除國民黨立委盧縣一和高金素梅所提修法版本，民進黨立委伍麗華和陳瑩，亦分別在今年四月三日、四月廿四日連署提案。

伍麗華昨指出，退回總預算案是政治角力中的常見戲碼，遺憾的是，在野竟拿禁伐補償獻祭，讓原住民成全民箭靶。她透露，行政院為依法行政、支持禁伐補償金，不僅未提覆議，還努力思考方案，民進黨團也有很大讓步，在野卻將人逼到死胡同，要求在公務預算編足，這樣要如何對話？

民進黨團幹事長吳思瑤則說，民進黨立委當初是「也」有提案，而非「先」提案，在野立委才是推動修法最大的力量。

據了解，事態仍有轉圜餘地，行政院目前仍以溝通為先，行政院長卓榮泰擬親自拜會在野黨團說明，民進黨團也發函立法院長韓國瑜召集朝野協商。

針對綠營有意聲請釋憲，民眾黨團指出，人民做出特別犧牲，制定法律予以補償，本應是立法院的權責與義務，柯建銘簡直荒謬至極，如果真的認為窒礙難行，行政院何不乾脆提出覆議？

國民黨團首席副書記長王鴻薇也批，針對立院通過的法案，行政院編列預算支出符合法定程序，民進黨連這個都要釋憲，是要躲在大法官保護下為所欲為？

另外，憲法法庭宣告死刑有條件合憲，引發討論。國民黨立委翁曉玲提案修正「憲法訴訟法」部分條文，提高大法官判決門檻；但是否列為國民黨團優先法案，仍待討論。民進黨團昨批評，這樣對立下去，破壞憲政制度，好比一把刀插在台灣民主政治的心臟上。