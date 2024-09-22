五理由堅持退回總預算案 國民黨團批綠營發動側翼抹黑

立法院上周五開議，藍白黨團在院會聯手退回中央政府總預算案，遭民進黨抨擊是剝奪行政院預算編列權，明顯違憲。國民黨立院黨團今重申，退回總預算案是回應民意最具體的展現，將堅持到底，要求民進黨政府把該給人民的錢全數補齊。

國民黨立院黨團主張退回「114年中央政府總預算案及前瞻第五期預算案」。並指出，健保點值每點0.95元的相關預算沒編，全民要藥沒藥，要床位沒床位，醫護人員成為血汗工廠，全民現在連看病吃藥都會有問題，賴政府都視而不見。

針對打詐，國民黨團指出，號稱打詐的宣傳費就編了73億元，結果人民被詐騙金額屢創新高，高官有人出來負責嗎？政府說要強化國防安全，結果明年志願役「預算員額」將比今年縮減5486人，相當於11個聯兵營的人力規模，自願役提前離退的問題日益嚴重，未來高精良的武器要誰來操作，國防部有在管嗎？

國民黨團指出，政府錯誤的能源政策，將付出9000億元以上預算，再生能源發電占比卻遲遲無法達標，全民飽受高電價之苦，但綠電廠商人人荷包滿滿，若政府能源政策不改，台灣不用乾淨能源的核電而全面使用火力發電，未來台灣生產的產品要繳交的碳稅，沒有任何企業支撐得起來，難道政府要等到經濟出大狀況才要收拾？

針對原住民保留地禁伐補償條例，國民黨團指出，該條例是立法院正式通過的法律，原民會不依法編足預算已是公然違法，立法院決議公糧收購價格由26元提高至31元，農業部一毛未編，漠視立法院決議，置農民及原住民權益不顧，難道在野黨能坐視不管？

國民黨團並提到，明年度中央政府預算案中，文宣費用暴增5.9億元，增加幅度高達65.4%，總金額高達14億9288萬元，拿全民的血汗錢來供養綠色媒體、側翼網軍洗全民的腦，如此離譜的預算案，浪費民脂民膏不應刪除檢討？不該退回重編？

國民黨團批評，民進黨政府不思反省，還有臉發動側翼造謠抺黑，這種預算案就應該退回重編。黨團將嚴審中央政府總預算案，為人民強力把關刪除不該花的錢，以回應廣大民意。