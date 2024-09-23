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連勝文率高雄議員 批拆樑是綠營操控

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
國民黨副主席連勝文（左四）等人昨與基隆市長謝國樑（左五）走訪正濱漁港，肯定謝的施政成績，號召基隆人投下不同意罷免票。記者邱德祥／攝影
國民黨副主席連勝文（左四）等人昨與基隆市長謝國樑（左五）走訪正濱漁港，肯定謝的施政成績，號召基隆人投下不同意罷免票。記者邱德祥／攝影

國民黨副主席連勝文昨偕立委黃建賓、3位高雄市議員基隆挺市長謝國樑，高雄也曾經歷市長罷免案，議員質疑，「公民團體」角色是民進黨操控的團體。拆樑團體反擊，高雄罷免案後是否發展更好，市民最清楚。

高雄市議員黃香菽、李眉蓁許采蓁昨到基隆固樑，黃香菽說，當年高雄公民團體「Wecare」就是民進黨操控的團體而已。李眉蓁說，希望基隆不要步上高雄後塵，讓市政荒廢。

連勝文說，民進黨論述自相矛盾，前市長林右昌減輕財政叫還債，謝國樑卻被批「不知如何花錢」，雙標行徑十分可笑。

距10月13日投票剩3周，固樑、拆樑陣營各自催票，拆樑團體近期印製布條、海報，發送給民眾掛陽台及店家，也透過推出敗家、跳票和違反法治精神3主題宣傳影片，指謝不配當市長。

國民黨基隆市黨部回應，對不同意見予以尊重，但出現鄙視、欺壓、卑賤等字眼，相信基隆人已受夠肆意愚弄民主且羞辱人的「公民團體」，雙方隔空交戰。

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