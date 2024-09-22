民眾黨戶外開講聲援柯文哲 黃國昌：2028一定要賴清德下台
民眾黨立委黃國昌晚間在台中舉辦的聲援柯文哲戶外開講時說，以前我們討厭國民黨的威權體制，台灣人民用選票讓國民黨下台反省，今天大家勇敢站出來，要對抗民進黨，新的綠色黨國。所以，這一場運動的目標非常明確，到時候不僅要迎接柯文哲主席出來，2028年還一定要賴清德下台。
他說，賴清德從520上任到現在100多天，讓大家印象最深刻、實際的作為是什麼？賴清德拿不出一個像樣的政績，但有一件事卻是做的淋漓痛快，就是任何在2028會對他造成威脅的對手，先砍了再說。這樣的政府，賴清德以為會讓大家不寒而慄，但我們如果會害怕，今天會站在這裡嗎？台下民眾高聲喊不會回應。
黃國昌說，上周五把中央政府總預算案退回，所有綠色媒體從周五到今天都說，藍白杯葛總預算就是要讓國家空轉。但他們沒有告訴台灣人民的是，除了預算浮編、亂編外，更重要的是，上個會期立法院才通過的立院主決議，要求要照顧好原住民和農民朋友，結果一塊錢都沒編。
他說，賴清德上周五宴請所有民進黨立委，說藍白退回總預算，社會會給最嚴厲的制裁和譴責。他想公開請教賴清德，當2008年他當民進黨立法院幹事長時，有沒有提案要退回執政黨的總預過？請不要迴避，明天出來回答。
賴清德當年說，中央政府總預算案違法亂編，要在野黨不能退回，台灣社會不能接受。2008年的賴清德，當他是在野黨時，可以退回執政黨的預算，2024年的賴清德是執政黨時，台灣人民為什麼不可以退回你們的預算。
黃國昌說，為什麼這幾年，這麼多台灣人民站出來，說民進黨是一個雙標黨，嘲笑民進黨是「綠能你不能」這些口號不是只有單純嘲諷，口號的背後包藏了多少台灣人大家的心痛、大家的憤怒。他說，希望賴總統不要躲在總統府發言人背後，不要躲在你們所豢養的媒體背後，明天站出來說清楚、講明白。
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