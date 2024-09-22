退回總預算案 國民黨團：回應民意堅持到底

民進黨團總召柯建銘說，在野黨因少數立委的政治利益而退回總預算案。國民黨團今天表示，退回總預算案是回應民意最具體的展現，會堅持到底，要求民進黨政府把該給人民的錢全數補齊，行政院應該重編總預算案。

在野黨20日聯手退回總預算案，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，這是史上第2次被退回，卻是因為少數立委的政治利益，且已剝奪行政院預算編列權，明顯違憲，將提出釋憲、等釋憲結果出來後再談。

國民黨立法院黨團今天發布新聞稿指出，此次退回總預算案，是回應民意最具體的展現，國民黨團會堅持到底，要求民進黨政府把該給人民的錢全數補齊，不該大肆揮霍浪費的錢，必須全數刪除，行政院應該重編總預算案。

國民黨團表示，健保點值每點0.95元的相關預算沒編，全民要藥沒藥、要床位沒床位，全民現在連看病吃藥都會有問題，賴政府都視而不見。號稱打詐的宣傳費就編了新台幣73億元，結果人民被詐騙的金額屢創新高。

國民黨團指出，政府說要強化國防安全，結果明年志願役「預算員額」將比今年縮減5486人，相當於11個聯兵營的人力規模，自願役提前離退的問題日益嚴重，未來高精良的武器要誰來操作，國防部有在管嗎。

國民黨團表示，政府錯誤的能源政策，將付出9000億元以上的預算，再生能源發電占比遲遲無法達標，卻造成電價一再上漲，而全民飽受高電價之苦，但綠電廠商人人荷包滿滿，貪腐問題已成全民共識，只有賴政府視而不見。

國民黨團指出，原住民保留地禁伐補償條例是立法院正式通過的法律，原民會不依法編足預算已是公然違法，立法院決議公糧收購價格由26元提高至31元，農業部一毛未編，農業部漠視立法院決議；置農民及原住民權益不顧，難道立法院、在野黨能坐視不管。

國民黨團表示，114年度中央政府預算案中，文宣費用暴增5億9000萬元，增加幅度高達65.4%，總金額高達14億9288萬元，拿全民血汗錢供養綠媒、側翼網軍，來洗全民的腦，如此浪費民脂民膏的預算案，難道不應刪除檢討，退回重編。

國民黨團指出，在野黨團代表的多數民意，要求退回預算案，就是要給行政院一個改過的機會，政府不能這樣亂花錢。國民黨團將嚴審中央政府總預算案，為人民強力把關刪除不該花的錢，以回應廣大的民意，請大家拭目以待。