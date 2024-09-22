台灣遭俄羅斯列敵對國家 外交部：續與民主夥伴挺烏
俄羅斯政府20日發布價值觀與俄羅斯敵對的國家地區名單，台灣入列。外交部今天表示，中華民國台灣與理念相近國家譴責俄羅斯侵略行為，並將持續與愛好和平的民主夥伴，支持烏克蘭力抗威權主義及侵略行為。
根據這份17日由俄羅斯總理米舒斯京（MikhailMishustin）簽署、20日發布的聯邦政府命令，此47個國家地區以政策強迫性推動「具破壞力、違反俄羅斯傳統精神道德價值觀的新自由主義意識形態」。
在亞洲國家之中，遭列入名單的另包括日本、南韓、新加坡。台灣在名單中被標註為「Тайвань（Китай）」，也就是「台灣（中國）」；歐盟成員國僅匈牙利與斯洛伐克「落榜」，在北約組織（NATO）成員國僅土耳其未被點名。
對此，外交部晚間回應中央社指出，俄羅斯自2022年2月24日入侵烏克蘭迄今已近3年，嚴重危害區域及全球穩定安全，中華民國台灣與理念相近國家譴責俄羅斯侵略行為，並將持續與愛好和平的民主夥伴，支持烏克蘭力抗威權主義及侵略行為。
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