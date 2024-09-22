黃國昌：民眾黨不會是1人政黨 一群人走的才遠

前台灣民眾黨立委蔡壁如日前提到1人政黨走不遠。台灣民眾黨籍立委黃國昌今天表示，黨主席柯文哲告訴黨公職，台灣民眾黨一群人走的才會遠，民眾黨未來也不會是1人政黨。

台灣民眾黨台中市黨部今天在台中市醒修宮舉辦集結開講，蔡壁如、黃國昌等人出席，許多民眾無畏懼大雨，穿雨衣、撐傘在台下聆聽，情緒高昂。

時代力量黨昨天舉辦「第三勢力興衰起落」研討會，受邀出席的民眾黨前立委蔡壁如在會中提及「1人政黨」說。

蔡壁如今天接受媒體訪問指出，各政黨創立之初，都有政治明星組成，走過2、3次總統大選後，就會沒落在潮流中。她認為，1人政黨走不遠，還是要轉型成集體意志，有集體決策的領導方式。

黃國昌也接受媒體聯訪，他表示，1人政黨走不久，柯文哲每天都告訴黨公職，台灣民眾黨一群人走的才會遠，在柯文哲的領導下，台灣民眾黨越來越龐大，腳步越來越堅定，台灣民眾黨未來也不會是1人政黨。

對於民進黨籍台北市議員洪健益指出，蔡壁如曾下手諭提到陳情人要見林洲民。蔡壁如今天表示，便箋有她的簽名也是她的字跡，那是2017年的事情，檢調偵辦京華城多出的20%容積率則是2020年的事情，請他不要顛倒是非，故意把時間錯亂，讓社會民眾產生誤解。

蔡壁如在中秋節前表示，已委託律師對洪健益提告，蔡壁如今天也說，20日律師已經將狀紙寫好，「告是一定會告」。