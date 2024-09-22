民眾黨雨中開講聲援柯文哲 黃國昌：查無涉貪金流應放人

民眾黨主席柯文哲因京華城案被羈押，民眾黨今晚在台中舉辦戶外開講聲援柯。立委黃國昌和前立委蔡壁如今都呼籲司法勿押人取供，如果兩個月羈押期到查不出所謂的貪汙金流和犯罪事實，應及早釋放柯文哲。

活動在台中市醒修宮舉辦，儘管雨勢不小，但仍擠進不少人群，除了黃國昌、蔡壁如，立委林國成、麥玉珍等人亦出席，並由昔日挺韓的陳清茂擔綱主持。

黃國昌說，他希望賴清德總統勿忘了他的初衷。過去賴面對自己的民主前輩遭到羈押時，當時大義凜然地說有證據就起訴，為什麼要押人取供。黃國昌說，他要把這句話原封不動的還給賴清德。

蔡壁如說，柯文哲被羈押，關係台灣民主的前途，所以她一定要站出來。她說，但大家也要遵照柯文哲的指示，好好的生活，同時也希望還給司法透明、公正的偵辦環境，而不是讓民進黨民代和側翼一日一文編劇干擾司法辦案。她說，期待司法盡快釐清案情，柯文哲能盡快回來。