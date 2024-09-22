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總預算遭退回 政院：若耽誤法定時程將善盡救濟維護

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

立法院藍白黨團以原民會未編足「原住民保留地禁伐補償條例」實際預算為由，退回明年度中央政府總預算案。行政院重申，將持續與多方溝通，促請立法院盡速排審，不希望延誤法定時程，否則有必要善盡各種救濟方式維護行政院編訂預算的完整性。

針對總預算被退回，行政院第一時間強調，將秉持誠意溝通精神，適度對外清楚論述說明，希望預算實質理性討論。

行政院發言人李慧芝今天指出，由於114年度中央政府總預算案及前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案攸關許多社會弱勢與民眾權益等社會補助與福利，甚至包含國家建設與安全保障等經費，對於前開總預算及前瞻預算遭退回程序委員會一事，政院深感遺憾。

李慧芝重申，將持續與多方協商與溝通，促請立法院盡速排定議程，進行實質審查，不希望延誤法定時程，否則有必要善盡各種救濟方式維護行政院編訂預算的完整性。

此外，民進黨團總召柯建銘批評，「原住民保留地禁伐補償條例」剝奪行政院的預算權，違憲至為明確，應提釋憲，外界關注內閣團隊是否有進一步動作，但行政院並未正面回應。

李慧芝表示，行政院是國家最高行政機關，有關制定施政方針，並依施政方針編列預算，乃憲法賦予行政院的權限；因此行政院期能與各方協商，讓總預算案及前瞻預算能夠順利交付委員會進行審查。

她說，倘若對部會單項預算的質疑，進而影響包括社會福利與國家建設等全國總預算與前瞻預算，實非民主法治國家理性討論預算應有的樣貌。

柯建銘 立法院 行政院

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