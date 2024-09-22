柯建銘指原民禁伐補償違憲 民眾黨團：政院何不提覆議

立法院上會期三讀通過「原住民保留地禁伐補償條例」修正案，補償金額調升至每公頃新台幣6萬元，民進黨立法院黨團總召柯建銘揚言聲請釋憲。民眾黨立法院黨團今天說，人民做出特別犧牲，制定法律予以補償，本應是立法院的權責與義務，柯建銘簡直荒謬至極，如果真的認為窒礙難行，行政院何不乾脆提出覆議？

立法院新會期上周五開議，藍白兩黨以「原住民保留地禁伐補償未依法編足相關預算」為由，提案退回明年度中央政府總預算案，最終獲得人數優勢表決通過。柯建銘上午受訪時表示，因為少數立委的政治利益，已經剝奪行政院預算編列權，這件事情明顯違憲，應該要提出聲請釋憲。

民眾黨團晚間發布聲明，原住民保留地禁伐補償攸關原住民土地正義，過往政府基於國土保育，限制原住民私人土地使用，不僅嚴重侵害私有財產，未能種植導致的經濟損失，政府也未能給予補償，顯然不合理，對於人民所做出的特別犧牲，立法機關制定法律予以補償，本來就是立法院的權責與義務。

民眾黨團直言，有關柯建銘宣稱「原住民禁伐補償調升，剝奪行政院預算編列權明顯違憲」，簡直是荒謬至極。

民眾黨團指出，民國104年制定「原住民保留地禁伐補償及造林回饋條例」，給予原住民禁伐補償，當初就是原住民立委提案，經過6次黨團協商，包含民進黨團在內，跨黨派立委都支持，「當時也未有行政院版本，為何民進黨團不跳出來喊違憲？」

民眾黨團說，為了因應10年來飆漲的物價，本屆立法院包括民進黨團在內，跨黨派立委皆提案修法，提高原住民禁伐補償金，甚至在立法院內政與經濟委員會聯席審查，也是按照民進黨立委的提案要旨通過，最終在今年6月4日三讀修正「原住民保留地禁伐補償條例」，難道柯建銘是在指責自家立委的提案違憲？

民眾黨團表示，修法前預算約需21億元，修法後至少要42億元，然而民國114年原民會僅編列28.1億元，不僅拒不遵守立法院通過的法律案，更使得行政院前院長陳建仁做出「修法過後配合辦理」的承諾大跳票，也因此才有在野黨立委提案退回「114年度中央政府總預算案」；如果真的認為修法窒礙難行，行政院為何不提出覆議？「奉勸柯總召與民進黨，別遇到不順眼的法案，就想要交給已經被民進黨掌控的憲法法庭處理，如此傲慢的態度，人民不會接受。」