總統府預算面臨刪減 民眾黨張啓楷：合理審查有必要

民眾黨雲林縣黨部今天在麥寮鄉林宜豊服務處舉辦客廳會，除對柯案抗議司法不公，主持的立委張啓楷也對凍結總統府預算提出說明，強調今年平均電費漲11%，但總統府明年水電費預算卻漲28%，與節能減碳背道而行因此將擬刪減預算。

柯文哲遭羈押禁見，民眾黨雲林縣黨部今天在麥寮鄉舉辦客廳會，張啓楷和台中市府顧問蔡壁如到場開講，數十名小草到場聆聽。會場上，民眾黨除抗議司法不公，媒體亂象，政府侵害人權，也鼓勵小草拿出勇氣捍衛司法正義，對抗暴政。

主持的張啓楷向小草喊話，強調在兩大黨之下，新政黨新勢力的壯大相形重要，他要大家在民眾黨處於危難之際要更加團結，讓黨更強大。

張啓楷話鋒一轉，談到藍白聯手將114年度中央總預算退回程序委員會之事，他說，總統府11億元預算，除既定項目不能動，諸如國務機要費編列3000萬元，他向府方要去年國務機要費資料，尚未獲回應，他會再嚴格監督，另有關4月起平均電費才漲價11%，但總統府水電費預算編列卻漲28% ，政府高喊省電預算卻提高，太不合理，他認為該予以刪減。

他強調，民眾黨會扮演好在野監督角色，以理性、合理方式審查所有的預算，為納稅人把關。