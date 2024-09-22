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總預算被退綠要釋憲 黃國昌批傲慢：把憲法法庭當最好用武器

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨新北市黨部22日下午在淡水舉行「Justice為司法正義站出來」座談會，黨籍立委黃國昌（右2）、市黨部主委陳世軒（右）出席。圖／中央社
民眾黨新北市黨部22日下午在淡水舉行「Justice為司法正義站出來」座談會，黨籍立委黃國昌（右2）、市黨部主委陳世軒（右）出席。圖／中央社

立法院藍白黨團日前強勢決議，退回中央政府總預算案，民進黨怒斥國會多數暴力，揚言要提「釋憲」。國民黨立委王鴻薇歎說，行政院訂定預算支出符合法定程序，質問「民進黨現在是要躲在大法官保護下為所欲為？」民眾黨立委黃國昌也批民進黨傲慢，把憲法法庭當作「最好用的武器」。

預算被退要釋憲？

立法院上會期三讀修正《原住民保留地禁伐補償條例》，將補償金自每公頃3萬元調升至6萬元，但卻無編入法定的預算，藍白以此為由，退回明年度中央政府總預算案。對此，民進黨團總召柯建銘指出，國會史上第二次退回總預算，竟是為了少數立委的政治利益，應該要提釋憲。

王鴻薇再度反擊說，行政院沒有編列法定預算，才使在野黨退回中央政府總預算，未料柯建銘竟說是在野黨不能提出增加政府支出的預算，高喊申請釋憲，不只倒果為因，更是前所未聞。

憲法法庭成政府武器

她更質疑，在立院除了把國會改革法案送給大法官釋憲，現在又要指示民進黨立委繼續對抗，這樣對台灣政治會穩定嗎？對總預算推動會順利嗎？

黃國昌22日於淡水場民眾黨集結座談會時也說，「針對人民所受的特別犧牲，訂立法律予以補償，本是立法機關權責，何來違憲之說？」他更提到，民進黨最好用的武器就是民進黨掌握的憲法法庭，所有不如意的事都推給憲法法庭，「即使提案再荒謬，民進黨的策略都一樣」。

藍營劍指釋憲門檻

如今國會改革法案、總預算案被退回等議題，民進黨都要訴諸於憲法法庭審理。對此，藍委也提案反制，要提高大法官的判決門檻，從現有總額過半數同意，提高至2/3，強調要「避免少數大法官就可以做出影響國家重大政策的釋憲案」。

對此，台師大前政治所教授曲兆祥受訪時說，因為門檻這種事情沒有絕對的標準，所以國民黨團如果提案，確實有通過的可能性，但現在的關鍵在於「大法官的組成」。

他提到，因為大法官難免還有政治傾向，如果大法官組成結構沒有太大變化，預計調整門檻也不會起到太大的作用，所以未來馬上就要行使大法官人事同意權，預計將成為朝野政黨後續的主要戰場。

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