黃珊珊停權仍訪美 黃國昌揭原因：沒必要過度解讀

民眾黨主席柯文哲因京華城案遭羈押禁見，黨籍立委黃珊珊等人組團訪美。民眾黨立委黃國昌表示，黃珊珊本來就是訪團的成員之一，按照既定行程出發，沒有必要去做過度的解讀。

民眾黨新北市黨部21日、22日在板橋、淡水舉行「Justice為司法正義站出來」座談會，黃國昌和民眾黨新北市黨部主委陳世軒今天下午出席淡水場的座談會前接受媒體聯訪，黃國昌對板橋場活動表示，昨天的討論非常熱烈，各方的鼓勵、建議都有。

媒體詢及黃珊珊停權為何可代表民眾黨訪問美國的問題，黃國昌表示，今年夏天在決定訪團成員的時候，因為黃珊珊是立法委員，本來就是訪團的成員之一，因此，按照既定行程出發，沒有必要去做過度的解讀。

黃國昌也對民眾黨即將舉行下一屆黨代表選舉，是否會對黨內核心造成影響的問題表示，黨代表的選舉，這是黨部按既定行程進行。

他表示，民眾黨是一個有制度的政黨，黨代表任期到什麼時候屆滿，就要進行全面的改選，這本來就按照既定的步驟來進行。台灣民眾黨和黨務運作一切正常。

媒體追問時代力量黨主席王婉瑜質疑柯文哲因京華城案遭羈押禁見，已傷害第三勢力招牌，黃國昌對此表示，他對小綠代表人物的發言，不會太驚訝。

他也對國民黨立委翁曉玲提案修正憲法訴訟法部分條文，國民黨可能要列為優先法案問題表示，這要去問國民黨，「我們沒有收到這樣的訊息」，他也不會對沒有看過的法案妄加評論。

陳世軒對黨代表選舉是否造成黨內權力核心重新洗牌的問題表示，黨內選舉是政黨的黨內民主程序，現階段在主席不在的時候，每一黨公職都用盡全力拿出最好的表現，希望可以大家一起努力撐起這個黨。

2024美台國防工業會議（U.S.-Taiwan DefenseIndustry Conference）將在9月21日至24日於美國費城舉行，柯文哲因京華城案遭羈押禁見，無法率團訪美，民眾黨仍依照原訂規劃出訪，由黃珊珊和民眾黨涉外事務總監周台竹隨國際部人員前往。