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罷團推宣傳片批謝國樑「不配當市長」 國民黨反擊：民意真如此？

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑（右）罷免案將在下個月投票，謝國樑拜訪基隆多個店家，並向民眾致意。記者潘俊宏／攝影
基隆市長謝國樑（右）罷免案將在下個月投票，謝國樑拜訪基隆多個店家，並向民眾致意。記者潘俊宏／攝影

推動罷免基隆市長謝國樑團體，推出敗家、跳票和違反法治精神3主題宣傳影片，指謝根本不配擔任市長，提醒民眾罷免成功的重要性。國民黨基隆市黨部今天回應，不同意見表達都予以尊重，但出現鄙視、欺壓、卑賤等字眼，當真民意是如此嗎？

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，中選會宣布成立，10月13日投票。國民黨要員和各地縣市長、立委、議員，分批前來聲援謝國樑，呼籲基隆人投下不同意罷免票。

罷團近期上傳3則影片到社群平台，主題分別為敗家、跳票和違反法治精神，希望透過網友不斷傳轉擴散，可以不斷提醒民眾罷免成功的重要性。

罷團指出，謝國樑上任後，民生問題擺著不處理，全部都將預算花在好大喜功的活動上，基隆市民只能搭乘拋錨的公車，顯示出謝國樑完全不懂得人民所需，並用高姿態鄙視、欺壓市民。

罷團還質疑謝國樑為了取得執政權，選前甜言蜜語哄騙人民，但除了花錢，他根本沒有對基隆有任何長遠的規畫，政策執行標準也不斷反覆變化，令市民及第一線的基層人員都感到不知所措。

謝國樑和固樑團體大張旗鼓聲稱東岸商場「4連勝」，罷團認為這種說法，實際是打臉自己的正當性。在法院裁判之前，先行僭越法律，以個人喜好為所欲為，作為法學碩士，卻完全無視法治精神，這種藐視法律程序的卑賤品格，根本不配擔任市長。

國民黨基隆市黨部發言人黃申棟說，民主表達各種不同的意見及方式都尊重，但涉及惡意指控及詆毀，如鄙視、欺壓、卑賤等字眼，不禁令人好奇所謂的民意當真是如此嗎？每天換湯不換藥的造謠及抹黑，並以民意綁架基隆，相信基隆人受夠了這樣肆意愚弄民主且羞辱人的「公民團體」。

黃申棟反批罷團無視政治獻金法，羞辱基隆市長，又在大大小小的活動中破壞市民的權益，沒有任何舉證，全是批鬥，相信10月13日基隆人會出來投下不同意罷免票。

山海公民拆樑行動推出敗家、跳票和違反法治精神3段主題宣傳影片，提醒民眾罷免成功的重要性。圖／山海公民拆樑行動提供
山海公民拆樑行動推出敗家、跳票和違反法治精神3段主題宣傳影片，提醒民眾罷免成功的重要性。圖／山海公民拆樑行動提供

國民黨 山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

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