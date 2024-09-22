劉世忠投書匈牙利媒體 籲支持台灣參與聯合國體系

匈牙利大報「民族之聲」20日刊登駐匈牙利代表劉世忠投書。劉世忠在文中呼籲匈牙利各界看清中國扭曲聯大第2758號決議的意圖，並支持台灣有意義參與聯合國體系。

據駐匈牙利代表處新聞稿，匈牙利前三大報「民族之聲」（Nepszava）日報20日刊登駐匈牙利代表劉世忠的投書。

劉世忠以「不遺漏任何人、支持台灣參與聯合國體系」為題，強調在國際社會逐漸體認台灣為全球供應鏈與自由民主陣營不可或缺夥伴之際，籲請匈牙利各界應看清中國扭曲聯大第2758號決議之圖謀，並支持台灣有意義參與聯合國體系。

在投書中，劉世忠以台積電在德國設廠計畫為例，強調越來越多歐盟國家瞭解台灣在全球自由供應鏈市場上之重要性，主動與台灣合作創造互惠雙贏。

劉世忠寫道，全球亦關注台灣2024年1月順利舉行總統、副總統選舉的民主成就，可惜中國在一中框架下，不但加大對台灣軍事、經濟及政治威脅，更企圖將「一個中國原則」與聯大第2758號決議掛鉤，打壓台灣的國際空間。

劉世忠表示，事實上聯大第2758號決議從未提及台灣，且未限制台灣國際參與，中國圖謀將破壞國際安全與準則秩序，不為國際社會所接受。

劉世忠論及台匈關係，表示台灣與匈牙利在1990年代互設代表處，雙邊在經貿、投資、文化、科學及教育等領域取得成果，藉由相互提供獎學金、研習班、打工度假、實習及居留便利，以增進互動及人民交流。

劉世忠表示，近年在台灣政府及人民之鼓勵支持下，匈牙利已成為台灣在歐洲投資、醫療教育及旅遊之重點國家。台灣盼將自身成功的經濟、文化及民主經驗，更多地分享給匈牙利各界友人。

劉世忠強調，今年聯合國大會的主題是「不遺漏任何人：共同行動，為今世後代推動和平、永續發展和人類尊嚴」。但諷刺的是，台灣及其2350萬人民仍被聯合國及其專門機構遺棄。

劉世忠說，台灣是一股善良的力量，有能力為世界做出貢獻，呼籲匈牙利各界友人理解台灣，並支持台灣有意義地參與聯合國體系。