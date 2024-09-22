民眾黨客廳會移師雲林 喊話小草「壯大黨才能贏得挑戰」

民眾黨客廳會今天移師雲林縣麥寮鄉，立委張啟楷和前立委蔡壁如到場，向小草說明柯文哲的無辜及遭受司法迫害，強調大家要站出來爭取司法公平正義。此外也說明台灣政黨發展對第三勢力整合的可能性，強調組合成強而有力第三大黨，才有辦法制衡監督兩大黨。

張啟楷則強調在面對目前兩大黨，新政黨戰力最重要，他知道小草目前壓力很大，但他對小草有信心，絕不輕易被打倒，非但不會被割走，還會愈來愈壯大。他也批評六輕燃煤，新會期他會全力把關，不容許再繼續燒煤。

蔡壁如則向小草分析台灣第三勢力的發展史，強調台灣除了藍綠兩大黨，一個百年大黨，一個執政20多年，說要獨立也沒獨，說穿了就只在騙選票，但為何第三大黨一直無法壯大，從第三黨的發展來看，包括早期的李登輝台聯及宋楚瑜親民黨，到黃國昌的時代力都是一人政黨，才造成難以長存的宿命。

蔡說，日前她應時力邀請參加一場座談，大家對第三勢力發展關心，也質疑為何第三大為何無法長存。她也反思民眾黨未來走向，目前民眾黨因柯主席處在這樣境地，不論未來司法案變化如何，民眾黨的路還是要走下去。

蔡壁如表示，他深信阿北的清白，目前重點在金流，但檢調一直查不出來，卻用圖利來辦人，她問過許多律師，對這場官司也不以為然，尤其京華城的審議主權在都委會，整個過程全都公開透明，他曾在北市府任職很清楚，所以大家要有信心，要聽阿北的話好好生活，為未來壯大戰力做最好準備。