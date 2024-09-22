快訊

引發茶壺風暴...邱泰源昨爆總統致電罵他 賴清德今取消醫界晚宴行程

累積超過60毫米...北市這3處降雨驚人 全市已6起災情通報

豪雨炸！台鐵猴硐=三貂嶺因落石單線運轉 平溪線全區間停駛

聽新聞
0:00 / 0:00

罷謝陣營：高雄罷免市長發展是否更好 市民最清楚

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，高雄市長罷免後，究竟是否有朝向更好的發展，相信高雄市民們最為清楚。聯合報系資料照片
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉說，高雄市長罷免後，究竟是否有朝向更好的發展，相信高雄市民們最為清楚。聯合報系資料照片

3名國民黨高雄市議員今天北上基隆，聲援面臨罷免挑戰的市長謝國樑，希望基隆別步上高雄罷免風波後塵。推動罷謝團體回應，高雄罷免案後是否發展更好，高雄市民最清楚。根據各方雜誌評比的滿意度調查，其他縣市的國人也可窺知一二。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，中選會宣布成立，10月13日投票。國民黨副主席連勝文、台東立委黃建賓和高雄市議員黃香菽、李眉蓁、許采蓁，今到基隆與謝國樑走訪正濱漁港，肯定謝的施政成績和願景。

黃香菽質疑「公民團體」的角色，指高雄「Wecare」就是民進黨操控的團體而已。許采蓁也說，為罷免生出來的團體，後面誰在操控大家都清楚。李眉蓁希望基隆不要步高雄後塵，讓市政荒廢。

山海公民拆樑行動發言人李晏蓉今天說，高雄市在罷免結束後，究竟是否有朝向更好的發展，相信高雄市民們最為清楚。除了謝國樑，李眉蓁等人今天也展現何謂「只有政黨，沒有人民」，很遺憾公民的選票，最終讓這些政客有胡說八道的機會。

李晏蓉說，身為公民團體，事到如今清楚了解，將罷免與政黨對決做結合，是謝國樑在反罷免沒有正當理由的情況下，唯一可以採取的回應方式。人民期待的是市長正視錯誤、認真改進。目前看來，唯有將只在乎自身利益的謝國樑淘汰，才有機會讓基隆走向更好的發展。

國民黨副主席連勝文、台東立委黃建賓和高雄市議員黃香菽、李眉蓁、許采蓁，今到基隆與謝國樑走訪正濱漁港，肯定謝的施政成績和願景。記者邱瑞杰／攝影
國民黨副主席連勝文、台東立委黃建賓和高雄市議員黃香菽、李眉蓁、許采蓁，今到基隆與謝國樑走訪正濱漁港，肯定謝的施政成績和願景。記者邱瑞杰／攝影

山海公民拆樑行動 罷免 謝國樑

延伸閱讀

連勝文挺謝國樑 批民進黨推動惡罷「欲加之罪，何患無辭」

影／連勝文、黃建賓、高雄市議員到基隆「挺善樑」

高雄3議員挺謝國樑 質疑罷團角色 基隆別步上高雄後塵

基隆老鷹嘉年華安心亞領軍 傾盆大雨難澆熄森巴女郎熱情

相關新聞

批原民禁伐補償調升剝奪政院預算權 柯建銘：應提釋憲

立法院藍白黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，退回明年度中央政府總預算案。民進黨團總召柯建銘今天批評，國會史上第二次退回...

綠營欲為總預算案提釋憲 藍營：躲在大法官下為所欲為

立法院藍白黨團認為行政院未編足原民會禁伐補償預算，退回明年度中央政府總預算案。民進黨團總召柯建銘指出，該條例是國會多數暴...

黃珊珊訪美黨內有人不滿？ 民眾黨台中主委：在哪裡聽到的

被民眾黨停權3年的立委黃珊珊，替羈押中的黨主席柯文哲赴美參與台美國防工業會議，受到名嘴質疑。民眾黨台中市黨部主委江和樹上...

罷謝陣營：高雄罷免市長發展是否更好 市民最清楚

3名國民黨高雄市議員今天北上基隆，聲援面臨罷免挑戰的市長謝國樑，希望基隆別步上高雄罷免風波後塵。推動罷謝團體回應，高雄罷...

連勝文挺謝國樑 批民進黨推動惡罷「欲加之罪，何患無辭」

基隆市長謝國樑今天和前來相挺的國民黨副主席連勝文等人，走訪正濱漁港暢談施政成績和願景。連勝文說，欲加之罪，何患無辭，民進...

同樣10歲無辜身亡 他們的生命卻有截然不同的重量

這世上存在的荒謬，遠超出我們的想像。9月18日發生在深圳南山區通往日本人學校的路上，一位年僅10歲的日籍男童被一位44歲的陸籍男子刺傷，並在隔日凌晨不治。這件事情引發兩國社會的嚴重關注，自覺愧怍的深圳民眾大批前往學校校門外獻花憑弔並哀悼。但遠在地球的另一頭，殺死一個小孩卻像殺死一條魚一般無感⋯⋯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。