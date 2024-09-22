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罷謝陣營：高雄罷免市長發展是否更好 市民最清楚
3名國民黨高雄市議員今天北上基隆，聲援面臨罷免挑戰的市長謝國樑，希望基隆別步上高雄罷免風波後塵。推動罷謝團體回應，高雄罷免案後是否發展更好，高雄市民最清楚。根據各方雜誌評比的滿意度調查，其他縣市的國人也可窺知一二。
公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，中選會宣布成立，10月13日投票。國民黨副主席連勝文、台東立委黃建賓和高雄市議員黃香菽、李眉蓁、許采蓁，今到基隆與謝國樑走訪正濱漁港，肯定謝的施政成績和願景。
黃香菽質疑「公民團體」的角色，指高雄「Wecare」就是民進黨操控的團體而已。許采蓁也說，為罷免生出來的團體，後面誰在操控大家都清楚。李眉蓁希望基隆不要步高雄後塵，讓市政荒廢。
山海公民拆樑行動發言人李晏蓉今天說，高雄市在罷免結束後，究竟是否有朝向更好的發展，相信高雄市民們最為清楚。除了謝國樑，李眉蓁等人今天也展現何謂「只有政黨，沒有人民」，很遺憾公民的選票，最終讓這些政客有胡說八道的機會。
李晏蓉說，身為公民團體，事到如今清楚了解，將罷免與政黨對決做結合，是謝國樑在反罷免沒有正當理由的情況下，唯一可以採取的回應方式。人民期待的是市長正視錯誤、認真改進。目前看來，唯有將只在乎自身利益的謝國樑淘汰，才有機會讓基隆走向更好的發展。
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