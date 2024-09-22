連勝文挺謝國樑 批民進黨推動惡罷「欲加之罪，何患無辭」

基隆市長謝國樑今天和前來相挺的國民黨副主席連勝文等人，走訪正濱漁港暢談施政成績和願景。連勝文說，欲加之罪，何患無辭，民進黨攻擊謝的說法互相矛盾，為了推動不合理、不符合公益的惡罷，「什麼屁話都講得出來」。

公民團體「山海公民拆樑行動」發起罷免基隆市長謝國樑，號召民眾連署超過法定門檻，中選會宣布成立，10月13日投票。連勝文、台東立委黃建賓、高雄市議員黃香菽、李眉蓁和許采蓁，今天連袂到基隆挺謝國樑。

謝國樑帶領連勝文等人走訪正濱漁港時說，正濱漁港周邊未來會有更多、更好的發展，首先水陸兩用觀光巴士會經由正濱漁港下水和上岸，市府有參考高雄經驗，從中檢討並提出提出更好的改善方案。

鄰近的阿根納造船廠遺構歷史建築，市府會當作未來文創跟文旅使用。對面是航港局跟港務公司和一路倉庫，市府也想作為科技跟極限運動的一個室內空間。

謝國樑認為，正濱漁港過去有彩色屋是個好的開始，市府一點一滴在做更多的改善跟更好的發展。像任內與企業合作打造的台畜公車亭，就是台灣俗稱最美的公車亭之一，相信基隆在大家的支持下，一定會越來越好。

連勝文說，他的媽媽在基隆唸書長大，來過基隆沒1000次，也有5、600百次。謝國樑上任後，跟前任市府不太一樣，謝是透過合法方式與民間合作來，提升整個環境、觀光改善措施，學校午餐費用增加提升，騎樓整平基礎設施也都在做，讓他非常感動。

連勝文表示，最近看到非常好笑、離譜、荒謬的兩個的評論，都是民進黨講的。民進黨的前任市政府高官說謝國樑亂花錢，民進黨議員又說謝不會花錢，錢花太少，錢花太慢。同樣一件事情，民進黨人攻擊謝國樑時互相打臉、互相矛盾，這就叫做欲加之罪，何患無辭，為了推動罷免「什麼屁話都講得出來」。

連勝文希望基隆市民睜開眼睛看一下，為什麼前任市府沒有想要利用正濱漁港，優化環境並推動各種觀光措施？為什麼沒想過利用這個地方，幫市民增加更多收益？現在好不容易謝國樑開始做了，就面臨民進黨跟「鷹犬」、「打手」惡罷行為？謝國樑的滿意度已經超過5成，到了5成5，可是滿意度再高，如果支持者不出來投票，就會被惡罷欺負，拜託大家一定要出來投票。

為什麼從台東來基隆挺謝國樑？黃建賓說基隆兩個原因，首先是謝曾當過立委，是他的前輩，看到一個認真做事的人，遭受被罷免的待遇，覺得非常不公平。其次是基隆是美麗浪漫的港都，兩人都是在太平洋畔長大的小孩。

黃建賓認為，基隆人2022年選擇讓謝國樑擔任市長，就是因為過去的做不好。他很納悶認真做事的人，又沒犯什錯，為什麼要被罷免？因為他太認真，把過去不該掀出來的爛帳掀出來，讓大家看到？