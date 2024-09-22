洛杉磯時報美食展 台灣觀光攤位排長龍

交通部觀光署與大洛杉磯當地的台式臭臭鍋餐廳合作，前進洛杉磯時報美食展，攤位用「擲筊」遊戲吸引大批民眾排隊。

洛杉磯時報美食展（L.A. Times Food Bowl）20日起一連3天在派拉蒙影城舉行。數十家洛杉磯地區知名餐廳、夜店到場擺攤，各家主廚到場坐鎮。

美食展一般門票價格160美元（約新台幣5157元），進場觀眾一票吃到飽，有如大型高檔夜市。

駐洛杉磯辦事處觀光組代表交通部觀光署參與其中，擺出詳列台灣米其林餐廳的美食指南，分享給在場數千名美食饕客。

攤位設置以台灣民俗「擲筊」（跋桮）為互動遊戲，吸引民眾排隊玩遊戲、拿贈品。

觀光組長林宜錚表示，洛杉磯時報美食展的參與客群以美國主流社會為主，觀光署藉此機會，宣傳台灣是美食天堂，歡迎美國人到台灣來趟美食之旅。

觀光署攤位與台式臭臭鍋業者「沸點」合作，提供民眾索取現煮的火鍋湯頭與丸類試吃。

美食展現場，各攤位的招牌食物、調酒供人拿取，到處都是排隊人龍。台灣觀光攤位的互動遊戲很受歡迎，民眾玩遊戲拿環保筷、黑熊玩偶等贈品。

林宜錚說，許多排隊民眾原本對台灣瞭解不多，玩遊戲過程中對台灣有了第一印象。台灣觀光吉祥物「喔熊」登場時，許多民眾爭相合照。