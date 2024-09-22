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綠營欲為總預算案提釋憲 藍營：躲在大法官下為所欲為

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

立法院藍白黨團認為行政院未編足原民會禁伐補償預算，退回明年度中央政府總預算案。民進黨團總召柯建銘指出，該條例是國會多數暴力通過，剝奪行政院預算權，應提釋憲；國民黨立法院黨團首席副書記長王鴻薇反批，立院通過，行政院訂定預算支出符合法定程序，連這個都要釋憲，民進黨現在是要躲在大法官保護下為所欲為？

立法院上會期三讀修正禁伐補償條例，將補償金自每公頃3萬元調升至6萬元，據估算，明年起每年將增加25.99億元，整體經費達52.15億元，占原民會明年度歲出概算41.6％。行政院認為將排擠其他資源，藍白則以未編足預算為由，退回明年度中央政府總預算案。民進黨團總召柯建銘今天批評，國會史上第二次退回總預算，竟是為了少數立委的政治利益，應該要提釋憲。

王鴻薇表示，立院已經通過原住民禁伐補償條例，但行政院竟沒有編列法定預算，才使在野黨退回中央政府總預算，未料柯建銘竟說在野黨不能提出增加政府支出的法律預算，高喊申請釋憲，不只匪夷所思，更是前所未聞。

王鴻薇指出，不是只有無黨籍立委高金素梅提案要提高原住民的禁伐補償，連民進黨立委陳瑩、伍麗華也都有相關提案，法案通過後，兩人也在社群媒體宣傳成功為原住民大幅提高補助。既然如此，為何民進黨還要提釋憲？

王鴻薇提到，立法院以往通過法律，由行政院訂定預算支出，便是法定預算支出，完全符合民主法治程序。柯建銘連這個都要拿去釋憲，根本是拿大法官當擋箭牌，大法官成為全民立法院的太上皇了嗎？民進黨現在根本是全躲在大法官下為所欲為。

民進黨 行政院 釋憲

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