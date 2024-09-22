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美日、QUAD重申台海和平 外交部：續與夥伴國合作

中央社／ 台北22日電

美國總統拜登21日與日相岸田文雄會晤，同日舉行「四方安全對話」峰會，兩聲明重申台海和平穩定的重要性。外交部今天致謝表示，台灣作為印太區域負責任的成員，將持續與理念相近夥伴合作。

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間21日在美國德拉瓦州會晤日本首相岸田文雄，根據白宮新聞稿，美日領導人重申對維護台海和平與穩定的決心，並強調反對任何企圖以武力改變現狀的行徑；另關切中國在包括南海等地區進行脅迫及破壞穩定的行動。

外交部上午透過新聞稿指出，這是繼前一日的美澳領袖會晤後，美日雙方領袖也再度展現對維持台海和平與穩定的重視，外交部表示誠摯感謝與歡迎。

此外，因對中國有著共同關切而成立「四方安全對話」（QUAD）的澳洲、印度、日本與美國領袖同日在拜登老家德拉瓦州威明頓市齊聚，就印度洋安全採取新一套措施。

白宮表示，根據拜登與日本首相岸田文雄與澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）的會議紀錄，他們「對中華人民共和國的脅迫以及破壞穩定的舉動，同表憂心」。

據「四方安全對話」領袖會議聯合聲明，4國領袖強調維護區域和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺，並強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為，以及譴責不當使用海警及海上民兵船的危險行徑。再次彰顯國際社會對印太區域和平與穩定的高度重視。

對此，外交部致謝，並表示，台灣作為印太區域負責任的成員，也將持續與理念相近夥伴合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

外交部 拜登 美國

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