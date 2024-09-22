影／連勝文、黃建賓、高雄市議員到基隆「挺善樑」

國民黨副主席連勝文，偕立委黃建賓、高雄市議員李眉蓁、黃香叔、許采蓁到基隆「挺善樑」，一行人從舊正濱派出所走到彩虹屋，也品嘗漁港美食，並在彩虹屋前台畜公車亭旁大談公車亭改造、漁港觀光規畫、海陸鴨子船等市政規劃。

連勝文表示，自己的媽媽是在基隆長大的，基隆沒來過一千次也有五、六百次，以前常經過正濱漁港，一直到謝國樑當市長才了解到這裡有很多發展的可能性，謝國樑任內不只是推動了基隆市的發展，還對觀光和展業的發展做了提升，包括社會公益和基礎設施都有在做。