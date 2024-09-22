民眾黨：黃珊珊是黨員也是立委 按照行程訪美沒有問題

台北地檢署持續偵辦京華城案，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲遭到羈押禁見，改由民眾黨立委黃珊珊等人訪美參與美台國防工業會議。台灣民眾黨今天表示，黃珊珊本來就是訪問團成員之一，此次訪美也是按照既定行程規劃，外界不要亂做文章。

柯文哲今年6月會見美國國防承包商代表團，對方親自邀請出席9月在美國費城舉辦的美台國防工業會議，民眾黨國際部也著手規劃訪美行程，如今柯文哲遭到羈押禁見，無法代表民眾黨出席會議，民眾黨改由黃珊珊、涉外事務總監周台竹等人前往。

民眾黨今天表示，黃珊珊本來就是訪問團成員之一，此次訪美也是按照既定的行程規劃，訪團成員包含前任秘書長周台竹等人，「黃珊珊既是黨員也是黨籍立委，並沒有任何問題，請外界不要亂做文章。」

民眾黨國際事務部主任林子宇說明，此次參與美台國防工業會議，民眾黨按照既定行程規劃，黃珊珊本來就是訪團成員之一，成員也包含周台竹、民眾黨國際部，還有民眾黨立委林憶君辦公室國防幕僚等人，民眾黨作為立法院關鍵少數，對於攸關國防安全及台美合作事項等內容，一直以來都抱持嚴謹的態度。

林子宇說，民眾黨希望透過此行訪美，更加了解台美在軍事合作是遇到的困難與挑戰，「我們都秉持主席的交代，認真工作好好生活。」