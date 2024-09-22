黃智賢：大法官自以為上帝？籲人民用創制公投約束

憲法法庭對死刑做出合憲解釋，但限縮適用範圍。媒體人黃智賢今天質疑，大法官以為自己是上帝？大法官需有節制以免濫權，或作錯誤判決。眼下，可能只剩下公民創制，反對廢死，才能節制大法官實質廢死了。

黃智賢今透過臉書指出，憲政法庭對廢死作出判決，雖然表面上沒有廢死，說死刑沒有違憲，卻訂定八大限制。死刑本來就沒有違憲，這一點沒錯。可是，憲政法庭憑什麼在法律之外，自己立法為死刑增加門檻？

黃智賢質疑，在憲法之上，台灣比憲法更重要的，竟然是「憲政法庭立法」？憲政法庭不是應該是解釋憲法，捍衛憲法？誰給他們權力，去立「超憲法」的？新北市長侯友宜問，誰來幫被害人上訴？問得太好了。大法官難道不是在為殺人犯爭取「超人權」？讓殺人犯有超人待遇，在大法官心裡，被害人有人權嗎？

黃智賢說，其實在被害人被殺那一刻，被害人在整個司法系統裡就消失了。被害人變成了「證物」，大法官口口聲聲講「司法衡平」，不知道衡平在哪裡？在偵辦和審判中，被殺害的被害人是無法出現的、沒有聲音的。政府並不是代表被害人面對殺人者，而是代表公權力。法官看到的是檢察官、被告與被告律師，審判庭裡面沒有被害人的座位，只看得到殺人者在律師指導下的嘴臉。

黃智賢說，台灣走向廢死是因為白左思潮，以及西方的壓力，是長期對廢死的妥協跟投降。前總統馬英九是投降的第一步。「喪權辱國到，居然把聯合國人權兩公約入中華民國的法律」從此為死刑判決加了重重鎖鏈。

黃智賢說，聯合國的人權兩公約寫了對死刑的慎重，主要是不希望死刑被用來處理政治犯。另外，也有基督教因素。「硬是要把聯合國人權兩公約、基督教跟白左立場，強壓在台灣社會，這才是明明白白的反人權。」明明憲法、法律，跟長期不變的，超過八九成人民支持死刑。

黃智賢說，面對窮凶極惡的殺人者，要耗費龐大社會資源，偵辦、追捕、檢察官起訴、各級法庭來回上訴。明明已經是罪證確鑿，罪無可逭，甚至殺了不只一人。但司法體系卻要想方設法為殺人者開脫。

黃智賢說，現在在台灣，殺一個人是幾乎不會被判死刑的，甚至不會無期徒刑。如果被判12年，關不到10年就可以出獄。殺了3個人，好不容易被判死刑，卻不敢或不能執行死刑。大法官還來加上8道鎖，不讓執行死刑，這難道是司法的衡平？難道有公平正義可言？所以，才會有連環殺人魔囂張放話，說在台灣殺一兩個人不會判死。

黃智賢說，在台灣犯罪判刑很輕。好不容易抓到人，可以輕易交保；殺人之後，即使判無期徒刑，雖然理論上是終身監禁。但可能刑期十幾年之後，就可以假釋出獄。因為，台灣沒有真正的終身監禁。於法上，會有太多司法幫閒，幫犯罪者找到重返社會的機會。他們可以有權更生。被殺的被害人，無權。

黃智賢質疑，大法官說「犯罪時有精神障礙」，不得判死刑。什麼樣的精神障礙可以免死？精神障礙是可以偽造、可以裝的，「你是假裝不知道？還是自以為是上帝？」大法官又說「若不是犯最嚴重之罪」，可請檢察總長提非常上訴，殺人不算最嚴重之罪？那要殺幾個、怎樣殺才是最嚴重之罪？

黃智賢說，判刑不是對犯罪者的報復。而是對犯罪行為的懲罰 。殺人是最大惡行，當然必須給予懲罰，還給被害者的起碼公道，被害人的生命被殘忍剝奪。必須還給被害人起碼的公道。同時給社會的公平正義。大家都尊紀守法，犯罪者踐踏了社會的良善與正義。判殺人者死刑，是還給社會公道。也對潛在犯罪者有警示效果。