藍提修法劍指憲法法庭 柯建銘：像刀插在台灣民主心臟

從國會改革修法到廢死的釋憲案，憲法法庭的判決爭議引發社會高度關注，藍委有意提案提高大法官判決門檻，要求須經3分之2以上大法官同意。民進黨團總召柯建銘批評，此舉是政治操作，掐住民進黨要求妥協，繼續對立恐摧毀憲政體制，奉勸國民黨別讓社會動蕩不安。

國民黨立委翁曉玲上會期曾提出憲法訴訟法修正，本會期再加碼，要提高大法官判決門檻。若兩版修正草案順利通過，未來至少要有10位以上的大法官參與評議，且至少要有7位以上同意，才能作成釋憲判決及暫時處分的裁定，此案已列為國民黨團的優先法案，並和民眾黨團取得共識。

柯建銘上午接受媒體聯訪時說明，憲法訴訟法於2019年通過，至今才2年，翁曉玲卻因個案，在立法院要行使大法官人事同意權之際行政治操作，要掐死民進黨，要求必須妥協。

柯建銘批評，翁曉玲的提案，不外乎就是政治操作、對立，現在更狠，要改成三分之二決議，無疑是報復性行為，對大法官行使同意權造成極大汙辱與傷害，假如一直對立下去，將摧毀憲政體制，使其高度不穩定，陷入藍綠鬥爭，非常不可取。

他奉勸國民黨，應回歸社會民意，不要凡事都搞藍綠鬥爭，做報復性行為，製造國家動蕩不安。

柯建銘表示，台灣是法治國家，司法獨立、尊重憲法及大法官釋憲，是每個國家基本要件，沒有政黨可以站在憲法對立面，他曾在憲法法庭時說過「不容憲法盡成灰，不信公義喚不回」，大家應遵守憲法，不管釋憲結果如何，如同周五死刑釋憲結果出來，藍白也說尊重憲法，一天後卻翻盤行政治操作，「我們沒辦法接受。」

由於目前將有7位大法官的任期將於今年10月屆滿，若翁的提案修法通過，總統府提名的7名大法官人選又被立院封殺的話，剩下的8名大法官將不符現有總額3分之2以上參與評議的規定，憲法法庭將形同停擺。

柯建銘指出，若照這樣對立下去，憲法法庭當然會停擺，整個憲政制度也被破壞，好比一把刀插在台灣民主政治的心臟上，讓台灣民主死亡，這可行嗎？盼藍營不要過度操作，要尊重憲法，在法治國基礎上談這件事，一直政治操作、做報復性行為，不會得到民意支持。

至於未來是否會杯葛藍營提案？柯建銘說，立法院在朝小野大時期，不管四大預算或是三大人事同意權，乃至於平常委員會的專案報告，隨時都是戰場，執政黨隨時處於不利狀態，還是訴諸道理比較重要，要贏得民心、贏得論述。