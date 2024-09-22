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批原民禁伐補償調升剝奪政院預算權 柯建銘：應提釋憲

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立法院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

立法院藍白黨團以原民會未編足禁伐補償預算為由，退回明年度中央政府總預算案。民進黨團總召柯建銘今天批評，國會史上第二次退回總預算，竟是為了少數立委的政治利益，且「原住民保留地禁伐補償條例」修正是在藍白國會多數暴力通過，剝奪行政院預算權，「應該要提釋憲。」

藍白上會期挾人數優勢，三讀修正禁伐補償條例，將補償金自每公頃3萬元調升至6萬元，據估算，明年起每年將增加25.99億元，整體經費達52.15億元，占原民會明年度歲出概算41.6％，行政院認為將排擠其他資源。

柯建銘今天接受媒體聯訪時指出，立法院自古以來，只在2019年發生一次在野要求退回總預算，當時是因823水災後，親民黨認為治水預算太少，提出退回重編，國民黨附議，後來經朝野協商，認為總預算已經編好，治水預算如何增加可以另談，改為馬上審查。

柯建銘續指，史上第二次的退回總預算，卻是為了少數立委的政治利益，且禁伐補償條例是藍白透過國會多數暴力通過的法案，剝奪行政院預算編列權，違反中華民國「憲法」70條和大法官釋字391號。

他認為，預算就該好好審查，若要刪減或做任何決議都能討論，但不該以非理性的方式退回，「在政治賽局上比賽，應該要讓大家知道，哪黨提出的法案、看法是對的，有民意支持才是最正當的程序」，要良性競爭，不要政治惡鬥。

至於未來是否會提釋憲，柯建銘表示，「這應該要提釋憲」，立委提案增加預算支出本來就違憲，應該理性看待。

針對藍白強調禁伐補償預算增加不會排擠其他預算，柯建銘說，不是預算多寡、排擠問題，而是預算編列有一定程序，權力分立原則很清楚，預算權是行政院的權力，行政院編列、立法院審查，若越俎代庖，透過法律案將預算編列權回到立法院，違憲至為明確，假如透過國會多數暴力，那些擴權案、毀憲亂政的案子都可以表決，沒有糾舉程序的話，「國家就完蛋了嘛」。

柯建銘 藍白 行政院

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