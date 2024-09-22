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美日重申維護台海穩定決心 外交部：誠摯感謝

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
美國總統拜登（圖左）21日與日本首相岸田文雄（圖右）在四方安全對話峰會期間會晤。美聯社
美國總統拜登（圖左）21日與日本首相岸田文雄（圖右）在四方安全對話峰會期間會晤。美聯社

美國總統拜登（Joe Biden）於美東時間21日在美國德拉瓦州會晤日本首相岸田文雄，會後白宮新聞稿指出，美日雙方領導人重申對維護台海和平與穩定的決心，並強調反對任何企圖以武力改變現狀的行徑；另關切中國在包括南海等地區進行脅迫及破壞穩定的行動。對於繼前一日的美澳領袖會晤後，美日雙方領袖也再度展現對維持台海和平與穩定的重視，外交部表示誠摯感謝與歡迎。

此外，美國、日本、澳洲及印度領袖於21日在美國德拉瓦州舉行第四屆「四方安全對話」（Quad）領袖峰會，會後聯合聲明也強調維護區域和平穩定對全球安全與繁榮不可或缺，並強烈反對任何透過武力或脅迫破壞穩定或片面改變現狀的行為，以及譴責不當使用海警及海上民兵船的危險行徑。再次彰顯國際社會對印太區域和平與穩定的高度重視。

外交部感謝美國及日本等理念相近國家再度重申台海及區域和平穩定的重要性。我國作為印太區域負責任的成員，也將持續與理念相近夥伴合作，維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

台海 日本 美國

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