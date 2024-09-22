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自然人憑證成「騙財新招」 內政部籲：別輕易交付他人

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
自然人憑證被視為網路身份證，卻成為詐騙新媒介。圖／聯合報系資料照片
自然人憑證被視為網路身份證，卻成為詐騙新媒介。圖／聯合報系資料照片

自然人憑證被視為民眾的網路身分證，近期卻成為詐騙新媒介。內政部今天示警，如果發現有心人士勸誘民眾開辦自然人憑證，之後要求交付卡片、密碼或手機進行網路查詢時，有可能就是一種詐騙行為。可撥打165反詐騙專線求證，切勿輕易將個人資料輕易透露予他人。

為在網路上替人民服務，政府研發「自然人憑證」作為工具，但假使「IC卡式自然人憑證」落入不肖分子或不法集團手中，可能造成財產的巨大損失。今年7月，就有詐團以證件遭盜用為名，要退休婦人辦理自然人憑證，藉此得知名下財產並詐騙，受騙金額近2000萬。

此種詐騙手法成為詐團新招，內政部提醒，如發現有心人士勸誘民眾開辦自然人憑證，之後要求交付卡片、密碼或手機進行網路查詢時，有可能就是詐騙行為。民眾發現上述情形，可先撥打24小時的165反詐騙諮詢專線求證，切勿輕易將個人資料輕易透露予他人，以免協助歹徒詐騙又上當受騙。

內政部說明，無論是實體IC卡自然人憑證或手機APP行動自然人憑證，均具備身分識別、數位簽章及資料加解密等功能，可提供民眾便捷的數位服務。依「電子簽章法」規定，自然人憑證的數位簽章為電子簽章的一種，在法律上具「推定」為本人親自簽名或蓋章的效力。

內政部再次提醒民眾，如將自己的自然人憑證交給他人使用，後續發生個資外洩或遭到冒用，可能會因此導致不必要的法律責任及個人財產損失。

內政部 網路 詐騙

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