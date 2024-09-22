藍委提增釋憲門檻 李彥秀：大法官出狀況怎能信任釋憲？

憲法法庭認為死刑「有條件」合憲，引發各界討論。國民黨立委李彥秀指出，目前大法官沒有總額明定人數，可能出現少數人決定判決的情形，支持國民黨立委翁曉玲將大法官釋憲門檻提高為3分之2大法官出席、3分之2同意使得通過的提案，避免「少數大法官」決定影響人民權利、義務的釋憲案。

李彥秀說，此次釋憲是以八大關卡，達到「實質廢死」的結果，目前對於大法官「現有總額」沒有明定人數，如果大法官人數不足15人時，便有可能出現3、4名大法官即可判決的情形。

李彥秀表示，立法院採合議制，原本就是讓多元的聲音、價值可在此進行討論，未來提案進入司法法制委員會，也會聽取社會意見，進行審查討論，讓大法官專業審查及人民的民意取得更好的平衡。

但是李彥秀提到，真正的關鍵還是在總統提名大法官，必須符合「人品」、「專業」、「價值」三個重要條件，賴清德本次提名大法官名單有許多備受爭議候選人，如果大法官本人都有極大的「狀況」，釋憲結果又怎麼能取得社會信任？